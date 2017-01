Trondhjemmer fikk 30 dager i fengsel for ikke å føre regnskap

Saken oppdateres.

Mannen som er i 50-årene var både daglig leder og styreleder i et enkeltpersonforetak, men i litt over to år unnlot han å føre regnskap.

I Sør-Trøndelag tingrett ga mannen en uforbeholden tilståelse, og dommen ble ubetinget fengsel i 30 dager.

Strengere enn før

I dommen heter at det ved brudd på bokføringsplikten skal det legges betydelig vekt på allmennpreventive hensyn. Dette fordi systemet i stor grad er basert på tillit til at næringsdrivende oppfyller sine plikter, og gir korrekte opplysninger. Det vises til at å ikke oppgi riktig regnskap rammer utbyttet det offentlige tar inn på skatter og avgifter, og det gir også et konkurransefortrinn i forhold til de som oppfyller forpliktelsene sine.

I dommen vises det til at man ser strengere på regnskapsovertredelse nå enn tidligere.

Bilagene er borte

Siktede har unnlatt bokføring i mer enn to år mens omsetningen utgjorde cirka 1,5 millioner kroner, inkludert merverdiavgift.

- Det foreligger en langvarig regnskapsunnlatelse med betydelig omsetning. Det legges til grunn at siktede forsettlig har unnlatt bokføring for å oppnå økonomiske fordeler. Ingen bilag er beholdt, noe retten også mener er skjerpende, skriver tingretten i dommen

Siktede ble også dømt for brudd på bokføringsloven i 2014.

- Retten har vurdert hvorvidt siktede skal idømmes samfunnsstraff, men mener verken handlingens art og alvor eller personlige forhold ved siktede begrunner en slik straff, heter det i dommen.

Mannen vedtok dommen uten å anke.

