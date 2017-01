Sunnmøringer valgte trondheimsbank

Saken oppdateres.

Sparebank 1 SMN blir hovedbank for ni kommuner på Sunnmøre etter en felles anbudskonkurranse. Avtalen gjelder for tre år med mulighet for forlengelse.

SpareBank 1 SMN er blitt valgt som hovedbank for kommunene Ålesund, Giske, Haram og Sandøy samt Norddal, Skodje, Stranda, Sula og Sykkylven. De fire førstnevnte kommunene har dermed gjenvalgt SpareBank 1 SMN som bankforbindelse, mens de fem øvrige kommunene skifter til SpareBank 1 SMN med virkning fra 1. april 2017.

LES OGSÅ: Sparebank 1 SMN kjøper selskap med 120 ansatt e

Milliard i innskudd

- For fire år siden fikk vi får første kunde i kommunemarkedet på Sunnmøre. Nå blir vi hovedbank for de aller fleste kommunene i regionen. En viktig seier og god motivasjon for videre satsing på Sunnmøre. Sammen får vi ting til å skje til glede for hele regionen, sier banksjef Jan Rune Hurlen i SpareBank 1 SMN i en pressemelding.

Ifølge banken har de ni kommunene en samlet innskuddsportefølje på om lag én milliard kroner og et totalt behov for driftskreditter på et tilsvarende beløp. Videre omfatter avtalen et betydelig omfang med betalingstransaksjoner og korttjenester.

SpareBank 1 SMN er etter dette hovedbank for i alt 40 kommuner og 3 fylkeskommuner på Nordvestlandet og i Trøndelag.

LES OGSÅ: SMN-sjefen frykter vi låner for mye til sydenturer og forbruk

Klæbu kommune ny kunde​

Klæbu kommune har også gjennomført bankanbud og valgt Sparebank 1 SMN som sin nye bankforbindelse med virkning fra 1. april 2017.

Klæbu kommune mottok tilbud fra tre banker. Anbudsforespørselen inneholdt både kontotjenester og CM-tjenester, og foruten fra Sparebank 1 SMN mottok kommunen også tilbud fra Danske Bank og DNB.