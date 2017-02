Norske skog snudde milliardtap til pluss

Saken oppdateres.

Norske Skog fikk i fjor et nettoresultat før skatt på 306 millioner kroner. Det til tross for at selskapet måtte skrive ned verdier for hele 1,4 milliarder kroner i løpet av fjoråret.

Til sammenligning fikk Norske Skog et nettoresultat på -1,5 milliarder kroner i 2015.

I årets siste kvartal for 2016 tapte selskapet imidlertid penger. Driftsresultatet for dette kvartalet endte på -73 millioner kroner. Til sammenligning gikk driften med 114 millioner kroner i pluss i samme kvartal i fjor.

Selskapet sliter med en enorm gjeld. Fra tredje til fjerde kvartal steg gjelden med rundt 100 millioner kroner til en total på 6,3 milliarder. Gjelden er likevel kraftig redusert i løpet av fjoråret. I 2015 var gjelden på hele 8,5 milliarder.