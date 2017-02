Ny hotelldirektør på Røros

Saken oppdateres.

I november i fjor ble det kjent at Mikael Forselius er hotelldirektør for nye Britannia Hotel i Trondheim. Det ærverdige hotellet renoveres, og Forselius lover høye matambisjoner og historisk forankring.

Forselius kom fra Røros Hotell, og dermed måtte også dette hotellet få ny toppleder.

Nå er det kjent at Terje Lysholm er ansatt som ny direktør på Røros Hotell, det vil si at han får ansvar både for Røros Hotell, Vertshuset, Erzscheidergården og Kaffestuggu.

Fra rock til fjell

Ifølge en pressemelding fra hotellet er Lysholm 48 år og han kommer fra stillingen som direktør på Scandic Rock City i Namsos. Han har ledet rockehotellet siden åpningen i 2011, og har også tidligere hotellerfaring fra blant annet Britannia Hotel og P-Hotels.

Lysholm begynner i stillingen på Røros senest i sommer.

Nytt badeanlegg

Røros Hotell er en av Trøndelags største reiselivsbedrifter med omsetning på over 100 millioner kroner i 2016 og har cirka 100 årsverk. Hotellet eies av Rørosbedriftene Frian AS og Røros Invest AS.

Røros Hotell åpnet i juni et nytt, stort bade- og velværeanlegg og arbeider med planer for utvidelse av overnattingskapasiteten på Røros.