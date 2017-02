- Landet bygges ikke bare mellom klokken 8 og 16

Saken oppdateres.

Gobi er en bildelingsapp som ble startet i 2015 av fem studenter ved NTNU i Trondheim. De gjorde raskt suksess om konkurrent til amerikanske Snapchat og har i dag kontor i Silicon Valley i USA samtidig som de har opprettet det som er Norges første gründerhus i Oslo. Dette er et såkalt «hacker house» hvor gründere og ansatte både bor og jobber sammen.

Det var under åpningen av dette huset at Jonas Gahr Støre (Ap) ble invitert, men ikke ville komme i følge Dagens Næringsliv (DN) . Støre takket først ja, men snudde på grunn av usikkerhet rundt arbeidsforholdene.

Takket likevel nei

- Jeg snakket med Arbeiderpartiet og inviterte Støre hit for å åpne huset sammen med oss. De var veldig positive og ønsket å komme, sier Kristoffer Lande som er daglig leder i Gobi til DN.

Etterpå skal derimot Støres rådgiver ha ringt opp igjen med en del spørsmål knyttet til arbeidssituasjonen i bedriften.

- Støre ble deretter rådet til å ikke møte. Begrunnelsen var at Arbeiderpartiet hadde jobbet i mange år med å skape bedre arbeidsforhold og kortere arbeidsdager, og det at vi jobber såpass mye og tar ut lite lønn førte til usikkerhet rundt hvordan Støre kunne fremstilles i media dersom han støttet oss, sier Lande til DN.

- Uheldig signal

Dette reagerer nå flere politikere i Trondheim på. Gobi har gjort stor suksess og har i dag 70.000 brukere, de har ti ansatte og både Salmar-arving Gustav Magnar Witzøe og skiløper Petter Northug er med på eiersiden.

- Jeg ble svært overrasket da jeg fikk høre at Støre ikke ville delta på åpningsfesten til Gobi, med begrunnelsen at de ikke jobber innenfor arbeidstidsbestemmelsene, sier bystyremedlem Olav Noteng (H).

- Arbeiderpartiet er jo opptatt av jobb til alle, og da kan de ikke ha denne holdningen til gründere. Det er ikke slik at de som vil skape noe her i landet kun jobber mellom klokken åtte og fire. I en oppstartsfase jobber de ofte mye mer. Vi må skape mer, ikke skatte mer her i landet og vi må legge til rette for at gründere tør å satse, sier Noteng som ønsker Gobi velkomne tilbake til Trondheim.

-Kommer de tilbake hit så skal vi støtte dem, både med å finne lokaler og gode arbeidsforhold, sier Noteng.

Allment kjent

Også bystyremedlem Lucie Kathrine Sunde- Eidem (V) reagerer på at Støres nei til Gobi.

- Dette er et veldig uheldig signal å gi gründere. Gründere har eierskap og medbestemmelse i egen bedrift og det sier seg selv at de i oppstarten må jobbe ekstra mye. Venstre heier på alle gründerhistorier og det landet trenger er folk som er villige til å skape, sier Sunde-Eidem.

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) fra Sør-Trøndelag var tilstede på åpningsfesten til Gobi, og er overrasket over at ikke også Støre tok turen.

- Det bør ikke komme som en overraskelse på Støre at gründere jobber mye for lite lønn. Det trodde jeg var allment kjent, sier Bjørnstad.

- Men har ikke Støre et poeng i at det er viktig å følge arbeidstidsbestemmelsene?

- Jo, for vanlige ansatte, men gründere er selvstendige arbeidstagere som selv ønsker å jobbe mye for å nå drømmen sin. Det er ingen som tvinger dem, de har et mål å nå og det er de som skal skaffe landet nye arbeidsplasser. Det er gründerne som skal bidra til at jeg, Støre og andre politikere på Stortinget har penger å gi gode formål også i fremtiden, sier Bjørnstad.

Kort varsel

Støre sier til DN at besøket ble avlyst fordi det kom på for kort varsel.

- Denne invitasjonen kom på bare noen timers varsel, og vi hadde ikke tilstrekkelig tid til å sette oss inn i verken konseptet eller andre forhold rundt prosjektet slik vi ønsker å gjøre når jeg deltar på ting. For oss var det en del forhold som fremsto som uklare, blant annet rundt boforholdene til de ansatte, og dette valgte vi å være ærlige på da vi kom tilbake til arrangørene, sier Støre til avisen.

I ettertid understreker Støre til NTB det avlyste besøket ikke var noen kritikk av selskapet, og at han gjerne inviterer til et møte med de ansatte hvis de ønsker det.