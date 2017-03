Slik føles det å tjene sine første millioner

Saken oppdateres.

Adresseavisen lanserer i dag en ny serie med navnet Nyskaping i Trøndelag .

I ni deler får du bli med på opp- og nedturene til flere av regionens gründere. Hvor kommer ideene deres fra? Hvor kommer pengene fra? Hva driver gründerne? Hver onsdag i ni uker kommer det en ny del i serien.

Er det noe spesielt med Trøndelag som gjør at nyskaping vokser frem, er det fordi Trondheim er teknologihovedstaden?

Første kvinne på børs

I første del møter du Berit Johansen. Hun er molekylærbiologen som har funnet opp en ny salve som skal hjelpe mot psoriasis. Medisinforskning tar tid, oppdagelsen hun gjorde på labben for 15 år siden kan bli en salve først om to-tre år. Johansen håper å gå på børs i løpet av ettårstid. Da blir hun første kvinne fra Trøndelag som tar sitt eget selskap på børs, hvor det i dag kun er ni selskaper fra Trøndelag. Foreløpig har ikke Johansen tjent mye på oppdagelsen sin, men skulle hun en dag begynne å tjene godt med penger så vil hun investere i nytt tak på huset.

Senere i serien kan du blant annet møte Håkon Bertheussen som grunnla spillappen Wordfeud som har gitt ham en formue på 15 millioner kroner. Da han begynte å tjene penger tok han seg råd til å kjøpe en ny bil. Hva ville andre gründere i arbeidsfellesskapet Work-Work brukt 15 millioner til?

Håndgranat fra Rissa

Du får møte gründere som vil tjene penger og de som helst vil redde verden, og Tyra Celine Hyllmark Mortensen fra Bjugn er bare 11 år, men har funnet opp en humpedisse som produserer strøm.

I serien får du vite hvordan det føles å skape – eller tape – millioner av kroner. Vi gir deg historier om folk som har lyktes og folk som ikke vet om de vil lykkes ennå. Og hva er de største oppfinnersuksessene fra Trøndelag. Vi gir deg lista over de ni største suksessene, og visste du at håndgranaten ble oppfunnet i Rissa? Eller at rullatoren er fra Levanger?