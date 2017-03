Kjøpte aksjer for 196 000 på grunn av en lei tastefeil

Saken oppdateres.

I en børsmelding publisert tirsdag morgen kom det en litt uvanlig beskjed.

Der går det nemlig frem at styreleder Eystein Eriksrud i EMGS ASA har kjøpt 35 000 aksjer i selskapet til en kurs på 5,61 kroner per aksje. Kjøpet tilsvarer en totalsum på 196 350 kroner.

Det spesielle var at aksjekjøpet tydeligvis ikke var planlagt, da grunnen aksjeøkningen blir oppgitt å være en tastefeil. Derfor ble aksjene solgt umiddelbart etter kjøpet.

Kursen for salget var imidlertid på 5,17 kroner, noe som betyr at Eriksrud tapte rundt 15 400 kroner på tastefeilen.

Eriksrud er for tiden på reise i Sør-Amerika, og Adresseavisen har derfor ikke kunnet innhente en kommentar fra ham.

Her er hele børsmeldingen :

«Laburnum AS et selskap kontrollert av styreformann i EMGS ASA Eystein Eriksrud har på grunn av en tastefeil kjøpt 35 000 aksjer i EMGS til en kurs på NOK 5,61. Disse aksjene ble umiddelbart solgt til en gjennomsnittskurs på NOK 5,17. Laburnums aksjebeholdning i EMGS er 28 013 aksjer.»

Selskapet EMGS, som spesialiserer seg i elektromagnetisk teknologi for leting etter olje under havbunnen, har slitt tungt under oljenedturen. I løpet av de to siste årene har selskapet tapt to milliarder kroner.

LES OGSÅ: EMGS inngår ny leieavtale for Bjørneviks båt

LES OGSÅ: EMGS har permittert 34 ansatte

LES OGSÅ: Force Technology: - Avtalen sikrer mange arbeidsplasser i Trondheim i årene fremover