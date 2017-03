- Det var dette eller ingenting for oss

Saken oppdateres.

Med brede smil og et hånddtrykk kan en av de siste års største konflikter i dagligvarehandelen være avsluttet, etter en tre måneder lang strid.

Torsdag ble Tromsø-bryggeriet Mack enige med Rema 1000 om en leveringsavtale som sikrer et langt bredere sortiment av Mack i lavpriskjedens hyller. Men fortsatt er det bare snakk om hylleplass i butikker i de tre nordligste fylkene.

Avtalen betyr fortsatt at Mack droppes som nasjonal leverandør til Remas nesten 600 butikker og bare blir å finne i 70 Rema-utsalg i Nordand, Troms og Finnmark. Men det er i Nord-Norge Mack betyr mest og har mest å hente.

Halve volumet i nord

- Vi har om lag 50 prosent av vårt salgsvolum i de tre nordligste fylkene. Det har alltid vært her det avgjøres om vi lever eller dør. Absolutt første prioritet er forbrukerne i nord og våre ansatte, sier administrerende direktør Harald Bredrup i Mack.

Avtalen de først ble forespeilet av Rema, med langt mindre sortiment i de samme 70 butikkene, var uaktuell for Mack å gå med på, ifølge bryggerisjefen.

- Hadde vi fått en dårligere avtale enn det vi nå har signert, ville vi trukket oss helt ut, sier Bredrup.

At det ville vært ugunstig for Rema å miste Mck helt, er tydelig ut fra avtalen som nå er inngått. For forbrukerreaksjonene i Nord-Norge har vært formidable. Ikke bare har Mack-patrioter kritisert Rema og gitt sin klare støtte til sitt lokale bryggeri. I tillegg har konflikten ført til betydelig omsetningssvikt for enkeltbutikker særlig i Tromsø.

Bakgrunnen er Remas såkalte bestevennstrategi der de har knyttet seg sterkere til enkelte leverandører samtidig som de har ryddet andre ut av hyllene. For bryggerivarer er Carlsberg/Ringnes blitt Remas nye bestevenn. Noe som førte til at både Coca Cola, Hansa og Mack mistet hylleplass.

Tapte omsetning

Den kraftige nedgangen i sammenliknbar vekst på hele 3,6 prosent i februar , forklarte Rema-topp Ole Robert Reitan så sent som i forrige uke, med at kundereaksjoner i Tromsø og Bergen . I Tromsø på grunn av Mack øl. I Bergen på grunn av Hansa som også mistet sin nasjonale leveringsavtale og kun skal selges lokalt.

Administrerende direktør for Rema kategori og innkjøp, Lars Kristian Lindberg, er glad for å nå ha en avtale med Mack på plass.

- Vil trenden nå snu i de butikkene i nord som har hatt omsetningssvikt på grunn av konflikten?

- At vi kommer til enighet med Mack nå er jo en viktig brikke. Det er jo ingen vinnere når man sitter i en lang uenighet. Derfor er det viktig å få på plass en avtale, og det er vi veldig fornøyd med. Med det engasjementet som er skapt der oppe, er det viktig å komme utmed at det nå er en avtale og at vi skal selge mest mulig Mack i Nord-Norge, sier Lindberg.

- Ville dere inngått denne avtalen om det ikke hadde vært for protestene blant forbrukerne?

- Vi har hele tiden sagt at vi ønsker sterk tilstedeværelse av Mack i Nord-Norge. Det har vært en krevende diskusjon som har tatt lengre tid enn vi ventet. Det har jo vært litt avstand og vi føler vi nå har strukket oss langt. Men, selvfølgelig, har vi fått med oss forbrukerengasjementet som har vært for Mack. Nå er vi kjempeglade for å ha kommet til denne avtalen. Nå håper vi det samme forbrukerengasjementet gjør at folk kommer og handler Mack i våre butikker, sier Lindberg.

- Ble Rema tatt på senga av de kraftige kundereaksjonene?

- Vi vet at det alltid er mye engasjement rundt øl, og så har oppmerksomhet rundt dette, spesielt i nord, vært veldig stor. Vi har hele tiden ønsket Mack sterkt til stede i våre butikker i nord. Mack er viktig for Rema i Nord-Norge, sier han.

Ingen ny Hansa-avtale nå

Det er imidlertid ikke noe monn for bergenserne å håpe på en annen avtale for Hansa i Rema denne gangen. Den avtalen er ferdig forhandlet, ifølge Lindberg.

Men i Mack betyr den forbedrede avtalen at de likevel kan beholde noen av de ansatte som har fått oppsigelse.

- Noen få av de 27 oppsigelsene vi har gjennomført, vil nå bli reversert. Foreløpig er det usikkert hvor mange som kan få tilbake jobben, sier Bredrup ved Mack.

- Hvordan har denne saken, alle protestene mot Rema og støtten til bryggeriet, vært for dere ved Mack?

- Det sterke engasjementet har vært fantastisk. Det varmer å se hvor viktig vår merkevare er for mange. Det er noe vi absolutt tar med oss. Hvis noen har seiret så er det vel forbrukeren, sier bryggerisjefen.

Avtalen mellom Mack og Rema har en varighet på tre år.

