Jon Uthus slutter i NHO Trøndelag

Saken oppdateres.

Etter nesten 20 år i NHO, forlater Uthus organisasjonen for å bli daglig leder i Stjørdal Næringsforum.

- Denne sjansen kunne jeg ikke la gå fra meg. Det er selvsagt med blandede følelser at jeg nå forlater NHOs Trøndelagskontor, og jeg er takknemlig for den reisen jeg har gjort med NHO gjennom mange år, sier Uthus på organisasjonens hjemmeside.

Uthus har vært fungerende regiondirektør i NHO Trøndelag etter at tidligere sjef Merethe Storødegård gikk av for å bli leder for Nav Værnes .

I slutten av januar ble det kjent at Frp-politiker Tord Lien fikk jobben som ny regiondirektør , men på grunn av karantenetid begynner ikke den tidligere olje- og energiministeren i jobben før 21. april.

Uthus tar over stillingen i Stjørdal Næringsforum den 1. august. Han tar over etter Torstein Mørseth som går av med pensjon til sommeren, ifølge en pressemelding fra næringsforumet.

På generalforsamlingen i Stjørdal Næringsforum 16. mars ble Gry Mette Fossland valgt til ny styreleder.