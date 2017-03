Gaute er konkurs og lager ikke lenger karamellpudding

Saken oppdateres.

Tidligere denne uka åpnet Sør-Trøndelag tingrett konkurs i boet til Gaute næringsmiddelindustri. Gaute som før holdt til i Trondheim flyttet i 2015 produksjonen til Havsjøveien næringspark i Røros, men har frem til nå også hatt fabrikkutsalg i Ivar Lykkes vei på Tiller.

Advokat Trond Olsen Aspaas fra advokatfirmaet Erbe & Co er oppnevnt som bostyrer, og han opplyser at Gaute denne uka har avsluttet all produksjon. Blant annet av karamellpudding, som de er mest kjent for. Men Gaute har også en rekke andre produkter som ulike desserter, bakemikser og varme drikker som sjokoladedrikk og solbærtoddy, samt middagsprodukter som sauser, supper og gryter.

Fem ansatte

- Det ble åpnet konkurs i Gaute mandag 20. mars. Det var drift i lokalene bortimot helt opp mot da, men nå er det helt stengt, sier Aspaas om fabrikken som hadde fem ansatte.

- Det var fem ansatte, men én av dem var permittert da de gikk konkurs, sier Aspaas. Advokaten kan melde om flere år med underskudd.

- Eierselskapet bak Gaute, Doffen AS, har 14,1 millioner kroner i aksjekapital, men de har gått med underskudd de siste årene. Fra 2013 til 2015 gikk de fra 2,8 millioner til 3,1 millioner i underskudd, og for 2016 er det forventet et underskudd på 3,5 millioner. De har en gjeld på 12 millioner kroner, opplyser Aspaas.

Hva som nå skjer med fabrikklokalene må de finne ut av.

- Fabrikklokalene er pantsatt hos Klæbu sparebank og vi skal ha et møte om hva som skjer videre med utleier og banken i løpet av uka, sier Aspaas.

Begynte under krigen

Gaute's fristelser har en lang historie. Det begynte allerede i 1941 da Odd Sand, kjøpmann i Ilsvikøra, startet Delikatessefabrikken Appetitt i Kongens gate som et resultat av varemangel under krigen. I 1943 ble navnet byttet til Gaute.

Etter krigen flyttet Gaute til Ranheim, og i 1947 startet produksjon av karamellpudding, vaniljesaus, bakepulver, vaniljesukker og kunsthonning i tillegg til kaviar og majones på tube. Gaute var først i landet med majones på tube, men det store gjennombruddet kom da Gaute Karamellpudding ble kåret til «landets beste», dette ifølge Gautes egne hjemmesider.

I midten av 50-årene lanserte Gaute også Puffet hvete og ris, og popkorn startet de med i 1958.

I 1974 ble et samarbeid med Toro AS formalisert, i første omgang ved at Gaute produserte dessertprodukter i Toro sitt navn for storhusholdning.

I 2000 ble Gaute kjøpt av Ole Refseth, som i dag også er daglig leder.

I 2002 flyttet Gaute inn i nye lokaler på Kvenildmyra på Heimdal, men i ble produksjonen flyttet til Røros.