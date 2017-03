Telenor-sjef: Dette kan 100 ganger raskere internett brukes til

Saken oppdateres.

- Kundene våre etterspør mer og mer de samme tjenestene på tvers av landegrensene. De får aldri nok data, både i form av hastighet og kapasitet.

Etter en knapp måned som Skandinavia-sjef i Telenor er Berit Svendsen godt i gang med å prøve å finne muligheter for effektivisering og besparelser på tvers av Norge, Sverige og Danmark. De tre landene blir mer og mer som ett marked.

Nylig testet Telenor deres femte generasjons mobilnett (5G), som selskapet håper å lansere kommersielt i 2020. 5G gir en mye høyere fart på nettet, opptil 100 ganger fortere enn dagens mobilnett.

5G-teknologien vil ha stor betydning for at vi kan ta i bruk ny, revolusjonerende teknologi i samfunnet, ifølge Svendsen.

- Det er smarte byer med selvkjørende biler og ny velferdsteknologi det kommer til å dreie seg om fremover. Tingene må snakke sammen, og da trenger vi det nye 5G-nettet, sier Svendsen.

Selvkjørende biler og busser

Norge skal bruke nesten 1000 milliarder kroner på Nasjonal transportplan de neste 12 årene. Svendsen er bekymret for pengebruken.

- Brukes de pengene riktig ut fra en fremtid som vi beskriver nå? Vi må spørre oss selv om vi trenger firefelts motorveier, med selvkjørende biler og busser. Vi kommer ikke til å trenge parkeringsplasser i samme utstrekning i byen, for bilene kan jo kjøre seg selv og parkere hvor som helst.

- Med tanke på at 30 prosent av trafikken i byene er biler som kjører rundt for å lete etter parkeringsplass, vil miljøet spare masse på selvkjørende biler, sire Svendsen.

Stor forsinkelse i dag

Hun mener dette kommer fortere enn vi tror.

- Selvkjørende biler kan kjøre mye tettere, fordi de snakker sammen. De må kommunisere om hvem som skal kjøre først ut fra parkeringsplassen, og dette må skje i sanntid. Det kan ikke være noen forsinkelse. Med dagens teknologi er det altfor stor forsinkelse gjennom nettet, sier Svendsen.

Derfor mener hun å bygge ut infrastruktur er det viktigste selskapet gjør.

- Bare tenk på helsevesenet og fiskeoppdrett, som kommer til å endre seg enormt de neste årene. Det er ikke nok fisk i havet til å mette verdens befolkning. Derfor er Norges fiskeoppdrett så viktig.

- Med ny teknologi mates fisken i dag automatisk og vi ser for oss en nær fremtid hvor avanserte sensorer og høykvalitets billedoverføring med 5G henter inn mengder av data som kan oppdage sykdom tidlig, forebygge rømming og varsle om forurensing for å nevne noen eksempler, sier Svendsen.

Utfordringer i kø

Tidligere i år kuttet selskapet i konsernledelsen og slo sammen flere av selskapets forretningsvirksomhet i ulike land til større regioner. Norden er nå én av fire regioner i Telenor-paraplyen.

Berit Svendsen har mange utfordringer i tiden som kommer. Teknologien endrer selskapet og Telenor blir utfordret fra flere hold, både av små aktører og av selskaper som Facebook og Google.

- Teknologien vil påvirke oss enormt de neste årene. Men det er jo kundene som tar alt dette i bruk, og hvis vi ikke passer på å flytte oss med kunden, så blir vi ikke relevante.

- For det kommer andre som egentlig er enda mer digitalt født enn oss. Amerikanske selskaper som Facebook og Google er yngre, de har tilgang på fantastisk kompetanse, de snur seg fortere. Det er her vi konkurrerer, sier Svendsen.

Telenor dyrest i Norge

Telenor har lenge hatt ulike priser i de tre nordiske landene. Norge kommer dyrest ut hvis vi sammenligner pris på mobilabonnement.

I Norge er det færre aktører: Med Telia som eneste store utfordrer til Telenor, samt Ice som er i ferd med å bygge ut sitt eget mobilnett.

Svendsen forklarer prisforskjellene med at infrastrukturen i Norge koster mer å bygge ut enn i for eksempel Danmark.

- I Norge skal vi ha dekning overalt, på den høyeste fjelltopp til det ytterste havgap. I Danmark trengs det færre lokasjoner enn i Norge for å kunne ha dekning overalt der vi ferdes, sier Svendsen.

- Det har vel også betydning at dere har mindre konkurranse i Norge?

- Ja, det er flere aktører i de andre landene. Men det er nesten umulig å drive lønnsomt i det danske markedet. På sikt vil det gå utover investeringsviljen til aktørene. Tenk deg hva som ville skjedd dersom vi ikke bygger ut i Norge. Det norske folk forventer dekning overalt, og samfunnet er avhengig av god infrastruktur for å evne å digitalisere, sier Svendsen.

- Konkurransen er for lav

Tore Aarønes mener det er for store forskjeller i pris på mobilabonnement mellom Norge, Sverige og Danmark.

- Ser vi på inntekt pr. kunde hos Telenor Norden ligger Norge prismessig solid på topp, mens Sverige er i midten og Danmark på bånn. I Norge betaler kunden omtrent det dobbelte for et gjennomsnittlig mobilabonnement i forhold til hva det koster i Sverige og Danmark. Bruksforskjellen mellom de tre landene er ikke stor, sier Aarønes.

Han mener konkurransen er for lav i telekommarkedet i Norge.

- Det er bare to store operatører i Norge med egne nett. Jeg synes telemyndigheten (Samferdselsdepartementet og Nkom, red.anm.) har gjort en for dårlig jobb med å regulere markedet, sier Aarønes.

- Investering i nettet også viktig

Elisabeth Aarsæther, assisterende direktør i Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), mener det er en bra nok konkurranse i Norge.

- Vi har lagt til rette for at en tredje aktør, Ice, kan bygge ut eget nett. Pris er viktig, men det er også viktig at netteierne synes det er viktig å investere videre i mobilnettet. Prisene skal holdes nede, men ikke så mye at netteierne ikke vil reinvestere i nyere og bedre mobilnett, sier Aarsæther.

