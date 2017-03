Skal investere 20 milliarder utenfor kysten av Trøndelag

Saken oppdateres.

Investeringene i begge feltene utgjør til sammen 19,8 milliarder kroner, opplyser Statoil i en pressemelding mandag.

Njord-feltet ble satt i produksjon i 1997, men nå leverer Statoil inn en endret plan for utbygging og drift.

- Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, i pressemeldingen.

Tauet til land

Både Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo ble i fjor tauet til land for oppgraderinger.

I forrige uke ble det kjent at Kværner fikk milliardkontrakten på å oppgradere Njord A .

Siri Espedal Kindem er områdedirektør for Drift Nord i Statoil, som omfatter driftskontoret på Tangen i Stjørdal.

Hun sier at det nå åpner seg muligheter for utvikling også av andre felt i området.

– Njord i produksjon frem til 2040 er viktig for våre kompetansemiljøer i Kristiansund og Stjørdal og leverandørindustrien i Midt-Norge, sier Kindem i pressemeldingen.

Til sammen planlegger Statoil og medeierne i feltet å investere 15,7 milliarder på Njord.

Knyttes til Njord

Bauge-feltet het tidligere Snilehorn, og dette feltet vil Statoil nå bygge ut for 4,1 milliarder kroner.

Feltet skal bygges ut med installasjoner på havbunnen, og ressursene skal sendes til Njord A-plattformen som ligger rundt 16 kilometer unna.

Det er planlagt at driften av feltene skal starte opp i 2020.