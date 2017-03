Rema snur - gir Coca-Cola-produkter plass i hyllene

Saken oppdateres.

Rema 1000 og Coca-Cola har kommet til enighet om et samarbeid for 2017.

– Denne situasjonen har ikke vært bra for noen av oss, sier Coca-Cola-sjefen Stein Rømmerud til Aftenposten .

Mandag kveld ble han enig med Rema 1000 om en avtale etter at de to har vært uten avtale siden februar.

– Vi har inngått en avtale med Rema som er et godt utgangspunkt for et videre samarbeid, men vi er ikke i mål, sier Rømmerud.

Utvalgte sorter

I denne omgangen er det Sprite, Fanta og Monster som kommer tilbake i butikkhyllene i Norges største lavpriskjede.

Urge, Bonaqua og Poweraid vil du fremdeles ikke finne i disse hyllene.

– For det første er dette gode nyheter for kundene våre som får et større utvalg varer å velge mellom. Vi er opptatt av å ha en åpen og god dialog med leverandørene våre, og vi ser frem til å fortsette et godt og langsiktig samarbeid med Coca-Cola, sier Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for Remas kategori og innkjøp-avdeling i en felles pressemelding.

Den nye avtalen trer i kraft fra midten av april 2017.

Mye tyder på at kundene ikke likte Remas bestevennstrategi og straffet kjeden med å la være å handle hos dem i årets to første måneder. Det førte til omsetningsnedgang for Rema 1000.

– Har dere gått bort fra «bestevenn»-strategien med denne avtalen?

– Vi har vært tydelige på at vi skal skape annerledes butikker enn våre konkurrenter. Det tar tid å få til. Noen prosesser på denne veien er vi veldig fornøyd med, andre har vært mer krevende. Men dette er godt innenfor det vi ønsker, sier Lindberg til Aftenposten.

Solgt Coca-Cola med tap

Siden utgangen av januar har Rema kun hatt Coca-Cola og Coca-Cola Zero sugar i sortimentet fra Coca-Cola. Siden Rema ikke har noen direkte avtale med Coca-Cola, er prisene noe helt annet enn kjøpmennene er vant til.

Dermed har Rema solgt halvannenliter Coca-Cola for 29,60. Tidligere betalte de 22 kroner til Coca-Cola for denne flasken. I dag må kjøpmannen ut med mellom 31 og 35 kroner.

Det vil si at i stedet for en gevinst på 8 kroner, tapte de 2–6 kroner pr. flaske de har solgt i perioden 31. jaunuar til midten av april.

– Det er klart at det for oss er dyrere å kjøpe varer uten avtale, enn med en avtale, sier Lindberg, uten å ville kommentere hvor mye dette har kostet lavpriskjeden.

Med den nye avtalen for 2017 kommer Rema nå også til å selge Sprite og Fanta med og uten sukker, en variant av Monster energidrikk samt et større utvalg av Coca-Cola og Coca-Cola zero sugar. Det betyr at Rema går fra å tilby fire til 17 ulike produktvarianter fra Coca-Cola.

Gikk fra tre til to

Hvor mye det har kostet Coca-Cola å stå uten avtale med Rema, vil heller ikke Rømmerud si noe om.

– Vi merket veldig godt at vi gikk fra tre til to kunder i feburar. Selv om Rema har hatt vanlig Coca-Cola og Coca-Cola Zero inne i butikken, har vi ikke hatt noe avtale, og har merket volumnedgang her, fortsetter han, og legger til:

– Vi er avhengig av et samarbeid med alle aktørene i handelen.