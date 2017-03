I år vil ingen starte priskrig på smågodt

Saken oppdateres.

Nesten to uker før påske i fjor var prisene på smågodt helt nede i 2,90 kroner hektoen hos Kiwi, Rema, Coop Obs! og Coop Mega. Også varer som Solo, ketchup, grillpølser og Kvikklunsj gikk unna på billigsalg.

Før jul de siste årene har prisene på blant annet mandler, surkål, gløgg og marsipan falt kraftig. Senest til halloween i høst ble prisene på smågodt dumpet.

Foreløpig har ikke det samme skjedd i år, skriver Aftenposten . Halvannen uke før palmesøndag, er prisene på smågodt på samme nivå som resten av året.

Kiwi og Coop varsler at de ikke kommer til å starte en priskrig på smågodt nå.

– For oss er det priskrig hver dag hele året, men det tilspisser seg i forbindelse med høytider. Hvilke varer som presses og hvilket prisnivå man lander på i påsken, får tiden vise. Vi kommer ikke til å ta initiativ til priskrig på smågodt, men om noen gjør det, skal vi selvfølgelig være konkurransedyktige, sier kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi.

Alle følger hverandre

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop lover at lavpriskjedene Extra og Obs! skal følge sine konkurrentene på pris.

– Vi kommer ikke til å starte en priskrig på smågodt. Hvordan utviklingen vil være på enkeltvarer, kan vi ikke svare på. Konkurransen blant lavprisaktørene er knallhard. Vi følger hverandre tett og prisene justeres stadig, sier Kristiansen.

Kiwi sjekker prisene hos alle sine konkurrenter flere ganger om dagen. Setter de andre ned prisene, setter Kiwi dem ned tilsvarende eller mer.

– Det samme gjør de med oss. Derfor har vi hatt noen ekstreme priskriger de siste årene, sier Arvin.

Rema: – Skal ha laveste pris

Rema svarer ikke på Aftenpostens direkte spørsmål om hvorvidt de kommer til å starte en priskrig på smågodt til påske.

«Fredag starter vi påskekampanjen vår. I Rema 1000 er det sluttsummen på kasselappen som teller. Vi skal ha laveste pris på varer av høy kvalitet, det være seg om kundene ønsker å kjøpe smågodt, appelsiner, Stange-kylling eller lammelår. Ut over det har vi ingen ytterligere kommentarer, skriver Ann Kristin Pettersen i Rema i en e-post.

Meny, som befinner seg i det øvre sjiktet i norsk dagligvarebransje, har ingen planer om å dumpe prisene på smågodt frem mot påske. I fjor stoppet Meny prisen på 7,90 kroner hektoen.

– De siste to årene har vi valgt ikke å være med på dette. Meny er opptatt av å fremme sunne varer som frukt, grønt og fisk. Vi tror ikke på systematisk dumping av smågodtpriser til det norsk folk, sier administrerende direktør Vegard Kjuus.

Satser på grønt «godteri»

Kjuus lover gode priser på frukt og grønt og endel middagsvarer når påsken starter. I fjor solgte Meny appelsiner til 2,50 kroner kiloen.

– Det kommer noen veldig attraktive tilbud, men vi mener det er en hån mot produsentene å nærmest gi bort varer, slik vi har sett til påske og jul de siste årene, sier Kjuus.

Kristiansen i Coop lover lave priser på flere tradisjonelle påskevarene. Særlig skal frukt og grønt trekkes frem. Det samme gjerder Kiwi. I forbindelse med påsken har de lansert «sunt smågodt» , det vil si frukt og grønt i beger.

– Vi lover at prisen pr. beger vil matche hektoprisen på vanlig smågodt i forbindelse med påsken. Så kan man velge sunt hvis man ønsker det, sier Arvin.

Ekspert: – Stille før stormen

Dagligvareekspert Odd Gisholt ved BI tror vi også i år får se endel billige påskevarer i butikkene.

– Rema er så vidt i gang, med tilbud på blant annet Grandiosa. Jeg tror det kommer mer snart. Det er naturlig at kjedene velger varer som er typiske for påske. Akkurat nå er det stille før stormen, sier Gisholt.

Ifølge Gisholt er kjedene egentlig imot prisdumpingen, men de er nødt til å følge hverandre.

– Alle kjedene har gjort det i håp om tiltrekke seg kunder fra konkurrentene. Men når alle dumper prisene på de samme varene samtidig, er resultatet at kundene lar være å flytte på seg. Jeg tror de har funnet ut at det ikke er så lurt.

– Er kjedene troverdig når de sier de er mer opptatt av å selge frukt og grønt?

– Kiwi har lenge prøvd å bevise at de er veldig grønne. Her er det allerede gode rabatter, så jeg tror ikke det er så mye mer å gi på frukt og grønt. Men jeg tror de holder løftet om at de ikke skal starte en priskrig på smågodt, sier Gisholt.

