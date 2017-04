De som jobber her kan hente honning på taket

Saken oppdateres.

- Vi er stolte over å ha det første bygget i Midt-Norge som får den internasjonale miljøklassifiseringen Breem Nor Excellent. Vi er opptatt av å bygge miljøvennlige kontorbygg for fremtiden og gi noe tilbake til byen, sier administrerende direktør Ruth Hege Havdal i KLP Eiendom Trondheim i en pressemelding.

Hun viser blant annet til at det blir blomstereng på taket, som sørger for nektar til biene og det blir bikuber og honningproduksjon på taket. Kantina i bygget skal ha en egen urtehage.

Fredag ble Abels Hus overlevert fra entreprenøren NCC til eieren KLP Eiendom, og det er Norsk Helsenett, HEMIT (Helse Midt-Norge IT) og Asplan Viak som flytter inn i bygget på 19 000 kvadratmeter.

Miljøvennlig bygging

Dette er det første kontorbygget som får miljøklassifiseringen Breem Nor Excellent i Midt-Norge. Bygget har energimerke A, passivhus, som tilfredsstiller strengere energikrav enn byggeforskriftene krever. Ifølge KLP Eiendom er belastningen på miljøet under byggingen også minimert, fordi det er brukt miljøriktige materialer, led-belysning og fjernvarme. 95 prosent av avfallet i byggeperioden er kildesortert.

Abels Hus har 250 innendørs sykkelplasser, og eget verksted og vaskeplass for sykkel. Det er også lademuligheter for elsykler og -biler.

Frykter ikke tomme kontorer

Da KLP Eiendom vedtok å bygge Abels Hus, var det på spekulasjon . Siden da har det blitt flere tomme kontorareal i Trondheim, og ifølge flere meglere det ventet at kontorledigheten blir rundt 12 prosent i år . Men Havdal frykter ikke tomme kontorer i Albels Hus.

- Nå er bygget 80 prosent utleid og vi er i dialog med flere interessenter som ønsker de ledige lokalene. Alt vi har bygd i Teknobyen tidligere er leid ut, så vi har ikke vært bekymret for tomme lokaler, sier Havdal i pressemeldingen.

KLP Eiendom har også selv planer om å flytte inn i nybygget.

Satser på Teknobyen

Teknobyen, som er på 20 mål, er KLP Eiendoms hovedsatsing i Trondheim. Abels Hus er det fjerde byggetrinnet. Tidligere har KLP Eiendom blant annet bygd om den gamle Trikkestallen fra 1923 til et kontorbygg på 10 000 kvadratmeter, og bygd Miljøbygget i Professor Borchs gate 2 på 13 500 kvadratmeter, hvor blant andre Enova er leietaker.

Eier mye

KLP Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne her i landet, og eier bygg for 59 milliarder kroner. I Trondheim eier selskapet også kontor- og kjøpesenteret Solsiden, bygget hvor Handelshøyskolen, tidligere TØH, holder til i Klæbuveien og Adressabygget ved Bakke Bru.

- Utfordringen er å finne store nok eiendommer som har god beliggenhet, ligger nær transportsystemer, som er miljøriktige, arealeffektive og fleksible. Vi har gjort noen store oppkjøp de to seneste årene. I fjor tok vi over Solsiden fra Aberdeen Eiendomsfond som et ledd i en stor porteføljetransaksjon, sier Havdal i pressemeldingen.