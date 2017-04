Norwegian må leie inn flyhjelp igjen

Saken oppdateres.

I disse dager mottar mange Norwegian-kunder beskjed fra selskapet om at sommerens flyreise vil skje med annet flyselskap enn Norwegian. Årsaken er at selskapet også i år må leie inn kapasitet for å få fylt alle hull i selskapets omfattende ruteprogram, skriver Aftenposten .

Håvard Geithus fra Bergen hadde bestilt en tur til Mallorca med det han trodde var Norwegian. Så, to måneder før avreise, fikk han beskjed om at ruten ville bli fløyet av greske Orange2Fly.

Ombooket for å unnå gresk selskap

Det tok ham ikke lang tid å finne ut at dette er et nytt gresk selskap, som han ikke kjente til. Det gjorde ham skeptisk:

– Vi har ingen mulighet til å vurdere troverdigheten til dette flyselskapet og det er veldig ubehagelig. Man betaler for noe, men får noe helt annet- lavere standard og usikkerhet. Jeg valgte derfor å ombooke våre to billetter til dagen før og ta en ekstra natt på hotell for å unngå Orange2Fly, forteller han til Aftenposten.

Fikk marerittstart på sommersesongen

Norwegian fikk en marerittstart på forrige sommer, da hundrevis av norske Syden-turister fikk sommerferien sin ødelagt fordi selskapet ikke hadde mannskap til å dekke de flyavganger det hadde solgt billetter til.

Denne sommeren har Norwegian, i likhet med tidligere år, måttet ty til innleie fra flere utenlandske selskaper som skal sørge for å få kundene dit de skal.

Har leid inn ekstern hjelp

For:

Selskapet har leid inn hjelp fra minst tre eksterne aktører. Et helt nytt selskap er det relativt nystartede greske charterselskapet Orange2Fly. Dette selskapet skal bl.a. fly feriepassasjerer mellom Norge og Spania.

Selv om selskapet er nytt, er ikke det eneste flyet det disponerer helt dette det samme: De stiller med en Airbus A320-maskin som ble levert i 2001.

De to andre selskapene som skal hjelpe Norwegian er britiske Titan Airways (England) og SmartLynx (Latvia.) Begge har tidligere vært brukt for å avhjelpe Norwegian i trafikktunge perioder.

Selskapet har fått kritikk fra passasjerer som reagerer på at de får et helt annet produkt enn det de har kjøpt og betalt.

– Får gjøre om på kjøpet

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier at de som ikke vil fly med et annet selskap vil få anledning til å gjøre om på kjøpet:

– Det viktigste for oss er at kundene våre kommer seg dit de skal når de skal. I sommerferien er det stor utfart og mye trafikk, og i enkelte tilfeller må flyselskaper leie inn fly og mannskap for å få kabalen til å gå opp. Det er helt vanlig i bransjen, sier han.

Sandaker-Nilsen sier at selskapet gir sine reisende beskjed om slike endringer så tidlig som mulig, slik at de får mulighet til å avlyse turen og få pengene tilbake dersom de ønsker det.

– Svært få ønsker å benytte seg av dette tilbudet, sier han.

Norwegian har ikke anledning til å bruke flyene i norsk trafikk før de har søkt om og fått klarsignal om dette fra det norske Luftfartstilsynet. Det er ikke slik at tilsynet foretar en egen norsk kontroll av selskapet, men baserer seg på vurderinger dere samarbeidende tilsynsorganer allerede har gjort:

– Vår godkjenning gis på bakgrunn av det felleseuropeiske regelverket som Norge som EØS-medlem er forpliktet til å følge. Det betyr at for eksempel greske, britiske eller norske operatører skal oppfylle de samme strenge reglene til sikker flyvning i Europa. I den grad det finnes tilleggsbestemmelser, som gjerne er knyttet til enkeltflyplasser, må de innleide selskapene også oppfylle disse. Fly og besetning som oppfyller de felleseuropeiske reglene får på den bakgrunn tillatelse til å operere i Norge, sier Nordheim.