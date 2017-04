Aggressiv markedsføring av forbrukslån blir forbudt

Saken oppdateres.

Regjeringen innfører forbud mot aggressiv markedsføring, ifølge E24 .

Finansminister Siv Jensen annonserte endringene på en pressekonferanse tirsdag morgen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Samtidig legges det frem flere forslag for å hindre veksten i kredittgjeld, blant annet innføring av et gjeldsregister, eller en gjeldsinformasjonslov som det heter i forslaget. Dette skal gi bankene oversikt over folks totale gjeld slik at de kan unngå å gi lån til personer som ikke vil være i stand til å betjene gjelda, skriver E24 .

Det vil også bli endringer når du skal betale kredittkortregningen. En ny forskrift gjør nemlig at finansforetakene må oppgi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet for kredittkortregninger.