Nummeropplysninga er slått konkurs

Saken oppdateres.

I midten av oktober i fjor ble styreleder og daglig leder pågrepet av politiet siktet for grovt bedrageri og grovt underslag gjennom katalogselskapet Nummeropplysninga AS.

Mandag ble selskapet formelt slått konkurs etter at firmaet selv meldte oppbud til Sør-Trøndelag tingrett.

- Det er for tidlig å si om straffesaken vil ha noe å si for bobehandlingen, sier bostyrer, advokat Knut Dypvik.

Ingen verdier i selskapet

Ifølge Dypvik har katalogselskapet fra Trondheim firmaet rundt 700 000 kroner i samlet gjeld.

- Vi er ennå i helt innledende fase i bobehandlingen og så tidlig som dette er det ennå ingen kreditorer som har meldt seg. Det er ingen aktiva i selskapet og virksomheten ble innstilt i midten av oktober, sier Dypvik.

Politiet mener Trondheims-selskapet har lurt bedrifter og organisasjoner til å signere avtaler om oppføring i nettkatalogen 1801, uten at bedriftene selv var klar over det . 16. oktober gjennomførte politiet razzia mot Nummeropplysninga AS' kontorer i Trondheim, og pågrep styreleder i selskapet, Jonas Voldhagen Myrvold, og daglig leder Amir Spjøtvold Mian.

Samme dag som pågripelsene sendte TV 2 en kritisk nyhetssak om selskapet, og pågripelsene av både Myrvold og den daglige lederen ble filmet.

I intervju med Adresseavisen avviser Myrvold at Nummeropplysninga har lurt noen. Han mener at de mange anmeldelsene for bedrageri skyldes omtalen i media, selv om det ifølge politiet hadde kommet 45 anmeldelser allerede før han ble varetektsfengslet.

Tidligere leder beklager

I motsetning til styrelederen, innrømmer Mian at selskapets telefonselgere i noen tilfeller ga falske opplysninger da de fikk bedrifter og organisasjoner til å inngå avtaler om oppføring i nettkatalogen 1801. Han beklager til bedriftene og organisasjonene som ble lurt . Mian har senere trukket seg som daglig leder i selskapet.

Politiet skal ha fått inn godt over 100 anmeldelser i saken. Flere har også fortalt til Adresseavisen at de føler seg lurt av selskapet, blant annet Fretex i Trondheim .

- Kan bedrifter eller personer som mener seg lurt av Nummeropplysningen også melde inn krav til boet?

- Alle som mener å ha et krav mot selskapet må melde seg. Så blir det opp til en enkelt fordringsprøve om kravet er riktig eller ikke, sier Dypvik.

Krav må fremmes til bostyrer innen 22. mai.