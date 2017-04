Vipps er oppe igjen

Saken oppdateres.

Mobilappen var tirsdag kveld stengt, med oppfordring om å prøve igjen senere eller å besøke vipps.no. På nettstedet het det at «våre beste folk er på saken og jobber på spreng for å løse problemet». Ved midnatt melder selskapet at Vipps fungerer igjen.

–Feilen ble rettet like før midnatt, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til VG .

– Det virker som om problemet oppsto rundt klokken 20 i kveld. Vi beklager selvfølgelig, det er kjedelig for dem som skal bruke den akkurat nå, sa Andreas Nyheim, kommunikasjonsrådgiver i DNB til Stavanger Aftenblad .

Også mandag var Vipps ustabil, skriver avisen.