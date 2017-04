167 mill. i utbytte fra NTE tross lav energiproduksjon og svakere resultat

Saken oppdateres.

Dette får eieren selv om Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) i fjor hadde et driftsresultat som var 73 millioner kroner svakere enn i 2015.

- Det skyldes i hovedsak lav energiproduksjon. NTE-konsernet leverte i 2016 et driftsresultat på 509 millioner kroner, sier konsernsjef Christian Stav.

- Nettvirksomheten går veldig bra, det gjør også nettselskapet. Vi har aldri koblet opp så mange fiberkunder som i 2016, legger han til.

Les også: NTE får millionavtale med nye Trøndelag

Storfylke får utbytte

Neste år er det den nye sammenslåtte fylkeskommunen som får glede av NTE-utbytte, før kommunene i Nord-Trøndelag har eid det lenge nok til å ta ut utbytte selv.

- Resultatet bekrefter at energiproduksjonens andel av konsernets resultat reduseres. Dette kommer av en fortsatt lav kraftpris, som i 2016 ble kombinert med lite tilsig og dermed også lav energiproduksjon. Været var rett og slett for bra i fjor høst, sier Stav.

- Vi er fornøyd med det underliggende resultatet. Vi har andre ben å stå på. Vi har en betydelig økning på fiber. Vi er dessuten et av de mest effektive nettselskapet i Norge.

Det skal flyttes på mellom 10 og 12 milliarder kroner når NTE overføres til kommunene i Nord-Trøndelag.

Orienterte eieren

Etter at NTE la frem resultatet for 2016, var det klart for det årlige dialogforum med eieren på Grand Hotell. Gjennom styreleders tale ble fylkestingspolitikerne orientert om 2016-resultatet og andre aktuelle saker for NTE.

- Vi har hatt en veldig god prosess i flere måneder mot overføringen av NTE fra fylkeskommunen til kommunene. Forskjellen blir at nå må vi forholde oss til mange flere eiere. I den daglige driften ser jeg ingen hindringer med det nye eierskapet, men det blir en annen måte å utøve eierskap på. Måten det blir løst på er veldig håndterlig, sier styreleder Bjørnar Skjevik.