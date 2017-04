Trønderenergi går med solid overskudd igjen

Saken oppdateres.

En av hovedgrunnene til at energiselskapet går med såpass overskudd, er økte kraftpriser.

Mens kraftprisen i 2015 i snitt lå på 19 øre per kilowattime, var den i fjor på 26 øre i snitt. Trønderenergi har tidligere anslått at en endring på rundt 10 øre i strømprisene vil utgjøre rundt 200 millioner kroner i inntekter for selskapet.

Trønderenergi har også hatt et effektiviseringsprogram som har pågått siden 2013, og nå bidrar til bedre resultat.

- Vi er veldig fornøyd med prestasjonene og leveransene for fjoråret, og glad for at vi ser tydelig effekt av forbedringsarbeidet vårt. Det er mye hardt og godt arbeid av våre ansatte som ligger bak dette resultatet. Men vi må stå på videre, vi har mye å jobbe med for å sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft, uttaler konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi i en pressemelding.

Resultatet er betydelig bedre enn i 2015, da selskapet gikk i null .

Innholdsrikt år

Det skjer en rivende utvikling i kraftbransjen for tiden, og Trønderenergi har gjennom fjoråret hatt nok å henge fingrene i. Blant annet er selskapet medeier i Fosen Vind, som i fjor fikk tillatelse til å sette opp den største landbaserte vindparken i Europa på Fosen.

Selskapet startet også en pilot for strømproduksjon gjennom solceller hos privatpersoner, der responsen blant strømkundene var betydelig. Det ble også opprettet en egen inkubator i Trønderenergis hovedkvarter på Lerkendal, der lovende oppstartsbedrifter som har ideer innen fornybar energi får kontorplass .

Selskapet tok også over Selbu Energiverks nett- og strømsalgsvirksomhet på tampen av fjoråret, og fikk med det 3000 nye kunder .

Totalt hevder selskapet at de har fått en kundevekst på 15 prosent gjennom fjoråret.

Store innsparinger

Parallelt med satsingen på fornybar energi på forskjellige plan, har selskapet også kuttet kraftig de siste årene. I 2012 og 2013 inngikk selskapet avtaler med til sammen 70 ansatte om avgang frem mot 2016.

Effektiviseringen har også fortsatt gjennom fjoråret. I datterselskapet Trønderenergi Service, en intern tjenesteleverandør av fakturerings- og kundesentertjenester til Trønderenergi Nett og Trønderenergi Marked, fikk ti ansatte sluttpakke eller ble satt til andre arbeidsoppgaver.

Medregnet alle datterselskapene har konsernet Trønderenergi nå 419 ansatte, hvorav 221 jobber i nettselskapet, og 86 i energiselskapet.

43 millioner til eierne

At Trønderenergi øker overskuddet, er gode nyheter for eierne av selskapet. Disse er 24 trønderske kommuner, i tillegg til KLP og Nordmøre Energiverk. Blant de største eierkommunene er Melhus, Orkdal, Trondheim og Rissa.

Disse kan se frem til økt utbytte i år. I årsrapporten foreslår Trønderenergi nemlig å betale et utbytte på 43 millioner kroner til eierne.

Det endelige utbyttet blir vedtatt på generalforsamlingen som skal avholdes den 20. mai i år.

