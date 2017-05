Norske Skog bytter ut konsernsjefen

Saken oppdateres.

Fredag fikk konsernsjef Ombudstvedt støtte av styret etter omstridt aksjesalg, men søndag kunne Dagens Næringsliv (DN) melde at han trakk seg fra stillingen.

Det begynte med at Sven Ombudstvedt solgte alle sine aksjer i det svært gjeldstyngede selskapet for nesten fire millioner kroner. Ombudstvedt forsikret da overfor DN at salget ikke var hans oppsigelse. Ifølge flere kilder DN har snakket med sa han likevel opp sin stilling fredag kveld.

Lønn i seks måneder

Søndag sendte Oslo Børs ut nyhetsvarsel om at Ombudstvedt har meddelt styret at han fratrer som konsernsjef. Styret har fritatt Ombudstvedt for arbeidsplikt, og fratredelsen vil derfor skje med umiddelbar virkning.

Videre heter det at Ombudstvedt vil motta alminnelig godtgjørelse for sin stilling i oppsigelsesperioden på seks måneder.

– Jeg har vært her i sju og et halvt år og synes egentlig det er lenge nok, blant annet gitt situasjonen som selskapet er i. Jeg føler det er riktig at en ny kaptein tar over nå, uttalte Ombudstvedt til E24 søndag, like før styret skulle møtes.

Ifølge pressemeldingen fra Oslo Børs har styret i Norske Skog utnevnt Lars P. S. Sperre (41) som konstituert konsernsjef med umiddelbar tiltredelse.

Vil løse utfordringene

Sperre har vært ansatt i Norske Skog siden 2006 og vært medlem av konsernledelsen siden 2014.

- Jeg er svært motivert til å påta meg denne utfordringen. Norske Skog har mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse og stort initiativ. Jeg er trygg på at vi sammen vil løse utfordringene med å realisere konsernets muligheter. Norske Skogs drift og kontantstrøm er god, men gjeldsnivået er for høyt og for mye av kontantstrømmen går dermed til rentebetalinger i stedet for å kunne investeres i konsernets virksomhet, sier Sperre.

- Styret er meget tilfreds med at Lars tar denne utfordringen, og vi vil sammen med ledelsen ufortrødent fortsette arbeidet med å finne den beste refinansieringsløsningen for selskapet, videreutviklingen av Norske Skogs konkurransedyktige og solide fabrikkportefølje, samt realiseringen av konsernets vekstinitiativer. Norske Skog har høy gjeld, men positiv kontantstrøm og ingen obligasjonsforfall før i desember 2019, sier styreleder Henrik A. Christensen i pressemeldingen.

Sliter med stor gjeld

Norske Skog har lenge slitt tungt i et fallende avispapirmarked og har dessuten stor gjeld etter mange oppkjøp. Selskapet har en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner, men en egenkapital på kun 39 millioner kroner. Markedsverdien er rundt 280 millioner kroner. Bare siden nyttår er Norske Skog-aksjen svekket med 66,6 prosent. Torsdag forrige uke falt aksjen med hele 38,7 prosent.

Ifølge DN skapte Ombudstvedts aksjesalg sterke reaksjoner, blant annet gikk en av selskapets største aksjonærene hardt ut mot beslutningen. Men etter aksjesalget ble Ombudstvedts stilling diskutert i styret, og fredag fastslo at de har full tillit til konsernsjefen. I en pressemelding skrev de at «Ombudstvedt solgte sin eierandel for å avhende sine personlige aksjonærinteresser i forhandlinger om selskapets omstilling. Sven Ombudstvedt fulgte gjeldende lovgiving og Norske Skogs retningslinjer i salget. Et enstemmig styre har fastslått at Sven Ombudstvedt fortsetter som konsernsjef i Norske Skog».

To dager senere ble han derimot byttet ut.

