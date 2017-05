Bondeorganisasjonene ser på nytt forslag fra staten

Saken oppdateres.

Den selvpålagte fristen utløp ved midnatt natt til tirsdag. Partene er likevel innstilt på å fortsette.

- Trolig blir det samtaler i løpet av dagen. Det er ønskelig å komme fram til en avklaring, men det er fremdeles store avstander, sier kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag til NTB.

Det var tirsdag formiddag ikke satt noe tidspunkt for et nytt møte.

Statens forhandlingsleder Leif Forsell beskriver forhandlingene hittil som vanskelige, og sier at situasjonen fortsatt er utfordrende.

- Naturligvis har det vært bevegelse fra begge sider. Staten la mandag fram nye forslag, som bondeorganisasjonene skal vurdere, sier han.

De siste dagene har staten og bondeorganisasjonene møttes flere ganger. Etter samtaler mandag kveld, gikk partene fra hverandre uten å bli enige. Partene skal ikke ha satt noen ny forhandlingsfrist.

- Vi setter én fot i bakken av gangen, sier Forsell.

Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav. Bondeorganisasjonene krever at inntektsgapet til andre grupper tettes, og at oppgjøret gir et vesentlig løft for små og mellomstore bruk.

