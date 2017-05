Bredt glis og fet drone

Et vipps koster samfunnet 13 kroner

Som kommunalminister har Jan Tore Sanner (H) fått kjørt seg i møte med kommunegrenser og rådhus. Fredag kjørte han en undervannsdrone i Nidelva.

- Dette var morsomt!

Ingen av oss som så statsråden var et sekund i tvil om at han mente det han sa. Først styrte han undervannsdronen Blueye Pioneer, som nå er klar for salg til privatkunder og bedrifter. Deretter ble det en kort tur på Trondheimsfjorden, Kanalen og Nidelva i teknologibedriften Blueyes nyervervelse, en griselekker båt, som selvsagt heter Blueye den også. På Sanners dag i Trondheim ble det 1–0 og soleklar hjemmeseier til teknologi over Powerpoint.

Rundt i landet

Grunnen til at Sanner noen ganger kan vinke til kommunereformen er at han også er moderniseringsminister. En statsråd med den tittelen må selvsagt reise rundt i landet og orientere seg om hva som skjer av teknologiske fremskritt. Fredag var han på besøk i tre ulike teknologimiljø i Trondheim.

Styrte teknologien

Det handlet om kunstig intelligens på Gløshaugen og den livreddende appen Smarthelp på 110-sentralen på Sluppen. Men det var like ved Nidelvas utløp han selv fikk styre teknologien. Blueye holder til på Nyhavna, med kort vei til naturens egne testlaboratorier i fjorden og i elvestrømmen. Etter to års utvikling, har Blueye startet forhåndssalg av undervannsdronen, som både kan være privat leketøy og et profesjonelt verktøy. Enten den skal brukes til lek og fritid eller til å inspisere oppdrettsmerder, båter, havner, kaier og andre installasjoner i vann, skal prisen være 30000 kroner pluss moms. Undervannsdrone vil trigge utforskertrangen.

En ny verden

For den prisen kan roboten brukes til oppgaver der de profesjonelle tidligere har vært nødt til å bruke dykkere eller dyre og kostbare undervannsfarkoster. Erik Dyrkoren, administrerende direktør og en av fem grunnleggere, understreker at Blueye først og fremst skal satse på privatmarkedet. For privatpersoner åpner undervannsdronen en helt ny verden, der det blir mulig å se knivskarpe undervannsbilder helt ned til 150 meters dyp. Blueye og selskapets undervannsrobot er blitt spådd å være én av flere trønderske teknologiselskaper vi vil få høre mer om.

- Nå gjør de det

Jan Tore Sanner sier at det bare på de tre og halvt årene han har vært moderniseringsminister har skjedd en rivende utvikling i nye og eksisterende teknologibedrifter.

- Hverdagsteknologien berører nå mange flere områder. Jeg har opplevd at da jeg var ny som statsråd, snakket bedrifter om at de skulle utvikle slik og slik. Nå gjør de det. Nå er produktene her.

Seilte sin egen sjø

I tillegg til teknologi som den Blueye har utviklet, peker moderniseringsministeren særlig på helseteknologi som et område der det har skjedd en rivende utvikling.

Akkurat i dag fikk helseteknologi, kommunereform og andre trivialiteter seile sin egen sjø. I dag var det Nidelva og en undervannsdrone som fanget statsrådens oppmerksomhet.