Salget av Reinertsen-verft gjennomført

Saken oppdateres.

Aker Solutions inngikk 19. mai en intensjonsavtale om å selge Reinertsens verft på Orkanger til det nyetablerte selskapet Orkanger Fabrikasjon , som i hovedsak eies av Trondheims-investorene Øyvind Antonsen og Kent Ranum. Mandag ble det kjent at salget går i orden.

- Vi har brukt tiden på en generell avklaring av en del punkter i avtalen med Aker, sier Kent Ranum, som ikke vil gå i detaljer om disse punktene.

Eier bygget også

Aker Solutions tok over olje- og gassvirksomheten til Reinertsen tidligere i år , og etterpå gikk Reinertsen konkurs. Etter at Aker Solutions kjøpte Reinertsens virksomhet, var det usikkert hva som ville skje med Reinertsens verft på Orkanger. Verftet leverer ulike moduler, rør og undervannsstrukturer til olje- og gassbransjen, og har gjort det siden midten av 90-tallet.

De nye eierne av Orkanger-verftet eier også selskapet Orkanger Bygg, som eier verkstedhallen på industriområdet Grønøra hvor driften foregår.

Vil nedbemanne

Det er i dag 71 ansatte ved Orkanger-verftet. Ranum forteller at det ikke er nok jobb til så mange ansatte fremover.

- Aker har gitt to rammeavtaler til verftet. Bemanningen vil bli tilpasset deretter. Samtidig jobber vi for å skaffe flere oppdrag. Forrige uke sonderte vi markedet for andre oppdragsgivere enn Aker. Vi ønsker å levere godt på kontraktene med Aker. Samtidig har vi fått signaler fra andre potensielle oppdragsgivere enn Aker, sier Ranum.

Han vil foreløpig ikke si hvor mange ansatte som vil miste jobben på Orkanger. Han påpeker samtidig det som tidligere er sagt, at alternativet til de nye eierne var nedleggelse.

- Fornøyd

Kommunikasjonsrådgiver Stina Kildedal-Johannessen i Aker Solutions sier de er fornøyd med salget.

- Vi er fornøyde med å ha funnet løsning, sier Kildedal-Johannessen.

Verken hun eller Ranum vil si hvor mye Orkanger-verftet er solgt for.

Eiendomsinvestorer

Øyvind Antonsen og Kent Ranum eier nesten halvparten hver av både eiendoms- og driftsselskapet på Orkanger. I tillegg eier trondhjemmeren Bjørn Øie en liten andel av de to selskapene, hver på under én prosent.

Antonsen eier flere industrieiendommer i Trondheim og nærområdene gjennom selskapet Lord Eiendom. Han eier blant annet Bryggen-eiendommen på Bakklandet , og har tidligere vært inne som medeier i Peterson-fabrikken i Trondheim . Kent Ranum er investor og advokat.