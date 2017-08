Selbu-gründer fikk spesialitet-merke: - En milepæl

Saken oppdateres.

- Det er en milepæl for meg. Det å oppnå den kvaliteten som spesialitet-merket krever, har vært et mål hele tiden, forteller en svært glad Sollihaug.

Granolaen hun lager er bakt på urkorn, økologisk spelt og havre, levert av norske lokale bønder og ferskvalset av Mia selv. Så smaksettes det hele med norsk økologisk honning.

I tillegg til Lykkemat fikk også Rørosbaker'n merket for fire nye produkter flatbrød, blant annet økologiske flatbrød og verdens første flatbrød med tyttebær.

Spesialitet-merket deles ut av stiftelsen Matmerk, og utdelingen vektlegger lokale råvarer og særegne oppskrifter. Det henger høyt hos lokalmatprodusenter, og på Trøndersk matfestival. Merket deles ut etter smakstesting og godkjenning av en uavhengig fagjury.

Lefse av urkorn

Lykkemat er gründerdrømmen som går i oppfyllelse. For to år siden sa Sollihaug opp jobben i Stjørdal og flyttet til Selbu for å lage økologisk lokalmat på heltid. Nå står hun mer eller mindre på egne bein i egne produksjonslokaler på Selbu.

Fremover skal Sollihaug i gang med produktutvikling i de nye lokalene. Foruten nye granola-smaker vil hun samarbeide med andre aktører om de gode ideene.

- Jeg ønsker å utvikle andre kornprodukter med urkorn i bunn. Selbulems har jeg lyst til å få til, med rørosfløte og rørossmør. Det tror jeg hadde slått an til jul. Da gjelder det å finne en samarbeidspartner som er god på det, sier hun.