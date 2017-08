Okea gir opp Gina Krog

Nå er oljefondet verdt over 8 000 000 000 000 kroner

Saken oppdateres.

Erik Haugane, administrerende direktør i det trondheimsbaserte oljeselskapet Okea, bekrefter overfor Dagens Næringsliv at selskapet gir opp planen om å kjøpe 15 prosent av Gina Krog-feltet.

Okea har forsøkt å samle sammen 4,8 milliarder kroner for å kjøpe seg inn i feltet. Eier av Gina Krog er franske Total. 2,2 milliarder skulle samles inn som egenkapital, mens 2,6 milliarder skulle være lånekapital. Nå blir det ingen ting av kjøpet.

- Den fuglen er nok fløyet, bekrefter Haugane til Dagens Næringsliv.

Okea ble etablert i 2015. Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe er involvert som en av gründerne. Selskapets forretningsidé er å kjøpe deler av mellomstore oljefelt som er under bygging eller der produksjonen nylig har startet, og sørge for at utbygging og produksjon blir billigere enn tradisjonelt.