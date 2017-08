Bedre resultat i Polaris Media

Enda en utsettelse for Norske Skog

Polaris Media, som eier Adresseavisen, fikk et driftsresultat på 36,9 millioner kroner i andre kvartal, og det er en økning på vel 13 millioner fra samme periode i fjor.

Polaris Media skriver i en børsmelding at den positive resultatutviklingen fra de foregående to kvartalene fortsetter. Bedringen forklares med vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene og betydelige kostnadsreduksjoner.

Lavere inntekter

Men samtidig som resultatet er bedret, har de samlede inntektene til konsernet falt. Driftsinntektene i andre kvartal var 386,5 millioner kroner, mot 400 millioner i samme periode i fjor. Årsaken er en nedgang i annonseinntektene.

I andre kvartal ble det solgt annonser for 164,9 millioner, og det er en nedgang på ni prosent. Det er annonseinntektene i papiravisene som trekker ned med et fall på 15 prosent, mens inntekter fra digitale annonser økte fire prosent.

Abonnementsinntektene øker

Men brukerinntektene til Polaris Media øker. Abonnementsinntektene var på 128 millioner kroner i andre kvartal, en økning på seks millioner fra samme kvartal i fjor.

- At samlede abonnementsinntekter i tillegg øker med seks prosent i første halvår viser at det er god betalingsvillighet for digitalt innhold. Lesningen viser, ikke overraskende, en klar dreining til de mobile plattformene, skriver Polaris Media i meldingen.

Per andre kvartal hadde konsernet 184 933 utsendte abonnementer, en økning på fem prosent fra samme tidspunkt i fjor. 34 465 av abonnentene kjøper kun digitale produkter, og det er en økning på 90 prosent på ett år.

Digital annonsevekst

I andre kvartal har alle Polaris Medias mediehus gått over til ny nasjonal digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted. I følge meldingen er dette et av flere viktige grep for å gjenskape digital annonsevekst,

- Løsningen har allerede gitt et positivt bidrag til digitale annonseinntekter, som viser en vekst på fire prosent. Det er en klar forbedring fra foregående perioder, og er forhåpentligvis starten på en ny periode med digital annonsevekst, skriver Polaris Media.

Kutter kostnader

- Strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020, som ble iverksatt i fjerde kvartal i fjor, går etter planen. Konsernet ser god effekt av tiltakene både på inntekts- og kostnadssiden, står det meldingen.

Polaris Media omfatter 34 mediehus. Foruten Adresseavisen, eier konsernet Harstad Tidende, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og en rekke lokalaviser i Trøndelag, Nord-Norge og på Nord-Vestlandet. I andre kvartal har Vestlandsnytt blitt en del av konsernet.