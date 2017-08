– Trondhjemmere er gull verdt

- Det HER er helt sjukt. Gåsehud over hele kroppen. Hardt.

Saken oppdateres.

Veiutbyggingen på Fosen startet i 2010 med støtte fra kommunene i regionen og de to fylkeskommunene i Trøndelag. For første gang siden bompengeinnkrevingen begynte i 2012, viser årsmeldingen fra 2016 at det kom inn mer penger enn det som var beregnet i prosjektplanen.

Totalt var driftsinntektene på 93,5 millioner kroner, fordelt på de tre innkrevingspunktene Krinsvatn, Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset.

- Det er en gledelig utvikling. Vi har begynte å ta igjen det tapte, og trafikken øker fra år til år, sier Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene, til Adresseavisen.

Mange fra Trondheim

Det aller meste av driftsinntektene kommer fra ferjestrekningen Flakk-Rørvik og bomstasjonen ved Krinsvatn.

Ved Krinsvatn har Fosenvegene kartlagt hvor sjåførene som betaler kommer fra. Tallene viser at innbyggerne i Bjugn og Åfjord står for henholdsvis 19,8 og 18,2 prosent av inntektene. Den største gruppen er imidlertid de som ikke bor på Fosen, som står for hele 35,6 av inntektene på Krinsvatn.

- Det er mange som kommer fra Trondheim og har hytte på Fosen som benytter seg av den strekningen og Flakk-Rørvik-ferja. De er gull verdt for oss, så de må vi ta vare på, sier Sundet.

1,1 milliarder

Så langt er 12 av 18 av Fosenvegeness utbygginger ferdigstilte. Det har kostet 1,1 milliarder kroner, og Sundet sier de regner med å bruke like mye på de resterende utbyggingene.

- Vi regner med å være ferdig etter planen, altså i årsskiftet 2019/2020, sier Sundet.

Bompengeinnkrevingen er satt opp til å vare til 2027. Sundet sier at hvis utviklingen fortsetter med økt trafikk, kommer prosjektet til være nedbetalt innen da.

Rassikringsprosjekter for en halv milliard

I tillegg til veiutbygging på Fosen har Fosenvegene fått tildelt to store rassikringsprosjekter.

- Det ene er på fylkesvei 723 mot Stokksund. Det andre er på fylkesvei 14 i Roan ved Berfjorden, sier Sundet.

De to prosjektene har til sammen et budsjett på over en halv milliard. Bilister som er redde for mer bompenger trenger imidlertid ikke å bekymre seg, ettersom begge prosjektene er fullfinansiert av fylkeskommunen.

