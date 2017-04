- Vi skal følge rådet "Don't do stupid shit"

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre står nå på talerstolen i Folkets Hus. Fra første minutt i landsmøtetalen gjorde han det klart at Arbeiderpartiet må overta regjeringsmakten til høsten.

- Jeg vet dere er klare. Jeg kan love dere: Jeg har aldri vært klarere, aldri kjent på en slik drivkraft. Vi - Arbeiderpartiet, AUF og fagbevegelsen - vi er klare, innledet Støre til en svært velvillig landsmøtesal.

Satte stemningen med Obamas råd

- Så hva skal vi konkret gjøre når vi vinner regjeringsmakt? La meg først gi et løfte som blir enkelt å holde. Vi skal følge Barack Obamas velformulerte råd, bygget på århundrer med politisk tenkning: "Don't do stupid shit", sa Gahr Støre til en jublende landsmøtesal - før han la til:

- Om dere lurer på hva dette betyr, så spør Thorbjørn Berntsen om en passende oversettelse.

By og land

I litt mer alvorlige vendinger tegnet Støre sitt bilde av Norge med Ap på rattet:

- Det betyr slutt - helt slutt - på urettferdige skattekutt som ikek gir vekst og jobber. Det betyr slutt på dyre privatiseringsreformer som bare øker byråkratiet. Det betyr slutt på å late som segway og vannskutere og lakrispiper er like viktig - nei - viktigere enn å fullføre pensjonsrfeformen. Det betyr slutten på å provosere dirstriktene ved hver eneste anledning. Ikke by mot land. det gjør begge til tapere. Det er stupid. Men by o gland sammen. Det gjør begge til vinnere. By o gland, hand i hand, sa Støre - til jubel mellom hver eneste setning.

- Verdensledende på hav og helse

I Folkes Hus gjorde Gahr Støre det klart at arbeid til alle blir jobb nummer én for partiet i regjeringskvartalet.

Han lanserte to initiativ som skal bidra til ny vekst for Norge, et verdiskapingsprogram for havnæringene og et initiativ for å gjøre Norge til et foregangsland på digitalisering og ehelse.

Støre fastslo at Norge er ett av de landene i verden som har de beste forutsetningene for å skape en ny næring innenfor digital helseteknologi.

- Vi har noen svært dyktige ehelsemiljøer allerede. Vi har noen av verdens beste helseregistre. Vi er blant de ivrigste i verden til å samle inn helsedata om oss selv. Vi skal ta vare på personvernet, utvikle ny banebrytende behandling og skape grunnlaget for en ny næring i Norge. Vi kan bli en pionernasjon innen kunstig intelligens og helse, sier Støre.

Derfor vil Støre som statsminister invitere lederne for de store teknologiaktørene til en ambisiøs satsing i Norge.

- Målet er at Norge innen 2025 – på under åtte år – blir det ledende landet i Europa innen ehelse.



Spent landsmøtesal

Det var knyttet stor spenning rundt hva Jonas Gahr Støre skal si fra talerstolen.

Blant annet er det usikkerhet rundt hva han sier om asyl. For to år siden overrasket han med å ta til orde for de berømte 10 000 kvoteflyktningene. Trond Giske tror ikke asyl blir et viktig tema i år:

- Asyl blir ikke et stort tema på landsmøtet. Det er jo vår politikk som føres i dag i den forstand at vi har fått gjennomslag for våre synspunkter på mange områder. Det vi trenger, er å forbedre integreringspolitikken, sa Giske til Adresseavisen onsdag .

Noen Ap-kilder sier imidlertid at asyl kan bli et større tema enn det partiledelsen ønsker. Flere fylkeslag foreslår oppmyking i den linja dagens asylforlik innebærer.

Tidligere i dag gjestet Jonas Gahr Støre Politisk kvarter på NRK .

Da var det fremdeles like uklart som før hvem han vil regjere sammen med, hvis hans side vinner høstens stortingsvalg:

- Jeg tror det avtegner seg et flertall for at dagens regjering skiftes ut med en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet. Partiene som ønsker å bidra til det, ønsker jeg å ha et godt forhold til, sa Støre på Politisk kvarter, få timer før han gikk opp på talerstolen.

