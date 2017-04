Vil stanse fosterreduksjoner

* Justisdepartementets lovavdeling stadfestet dette i februar 2016. Da slo lovavdelingen fast at abortloven åpner for abort også av ett eller flere friske tvillingfostre.

* Helseminister Bent Høie (H) ba om en avklaring i 2014, da det viste seg at det var ulik tolkning av loven ved norske sykehus. Samme år slo Helsedirektoratet fast at tvillingabort var lovlig.

Saken oppdateres.

LANDSMØTE I KRF

– Sp og KrF står hverandre nær i mange verdispørsmål. Kampen mot tvillingabortene er noe vi vil prioritere, sier KrF-leder Knut Arild Hareide Hareide til Adresseavisen.

KrF vil bruke en mulig nøkkelrolle i norsk politikk etter høstens valg til verdikamp. Mens samarbeidsvennene i Venstre sliter med sperregrensen, omfavner KrF nå en ny «sentrumskamerat» – nemlig Senterpartiet.

- Generelt er den politiske avstanden mindre mellom KrF og Sp, enn KrF og Venstre i dag. Sp og KrF kan vinne mange verdikamper til høsten, spår Hareide.

Ved at Venstre byttes med Senterpartiet i sentrum, kan KrF sikre gjennomslag for en rekke av partiets hjertesaker i de såkalte verdispørsmålene, konstaterer partilederen.

Tradisjonelt står grasrota i Sp og KrF hverandre nær, og de to partiene har også funnet sammen i motstand mot eggdonasjon, tvillingabort og det tredje kjønn.

«Ingen låste dører»

Torsdag morgen samler KrF sine tropper til landsmøte i Trondheim.

Landsmøtedelegatene vil bruke mye tid på hvordan man skal vinne partiets mange verdikamper, få ut mer kontantstøtte og lage «verdens beste familiepolitikk».

Hareide legger ikke skjul på at KrF er sterkt motivert for regjeringsmakt, og holder i grunn alle muligheter åpne.

- KrFs lykkeligste øyeblikk er sentrum. Vår eneste forpliktelse er en sentrum-Høyre-løsning, i aksen oss selv, Venstre, Sp, MDG og Høyre. Dersom dette ikke er mulig, har vi sagt at vi mest sannsynlig går i opposisjon. Men det er ikke det samme som å låse døra og kaste nøkkelen. Regjeringsvedtaket vårt nå er mer åpent enn 2014, sier Hareide.

Lanserer Slagsvold Vedum som statsminister

Hareide bruker tvillingpolitiken og NIPT-blodprøven som avdekker Downs syndrom som eksempler og argumenter for at landet trenger en ny regjering fra høsten.

Sier ja til blodprøve som avslører Downs syndrom En enkel blodprøve kan gi gravide svaret på om fosteret har Downs syndrom. Nå er blodprøven godkjent til bruk i Norge.

Da KrF og Sp forsøkte å få Stortinget med på et forbud mot abort av enkeltfostre ved flerlingsvangerskap, såkalt fosterreduksjon, i fjor, ble partiene stående alene.

Med med Senterpartiets nyvunne størrelse, håper Hareide at KrF og Sp kan få nøkkelposisjoner til å presse Ap og Høyre i mange av verdispørsmålene.

- Selv om vi ikke deler syn på selve abortloven, konkluderer Sp som oss i spørsmålet om fosterreduksjon. Vi står sammen i mange av disse verdikampene, sier Hareide.

Hareide regner Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) som de to mest reelle statsministerkandidatene til høstes valg. Det stopper ham likevel ikke fra å lansere sin nye sentrumskamerat som mulig statsminister etter høsten valg.

- Det ville i så fall være vårt alternativ to, etter Erna. Men det har vært gjort flere ganger før at det største partiet ikke har statsministeren – og er slett ikke utenkelig.

Erna Solberg: Vanskelig etisk spørsmål

Vil bremse sekularisering

Når KrF samler seg til landsmøte på torsdag, er det i «kirkehovedstaden» Trondheim.

Det er ikke bare bedriftsøkonomiske argumenter for dette, men også symbolske, skal vi tro partileder Hareide.

- Bortsett fra at vi i KrF liker å reise ut av hovedstaden og likevel samles i sentrum, vil det utvilsomt gi oss en passende tilleggsdimensjon at vi møtes i kirkehovedstaden. Vi har gjort dette i tre år, og synes det er en veldig fin tradisjon, sier Hareide.

Hareide konstaterer at KrF har en viktig rolle i å bremse sekulariseringen av Norge.

- Jeg mener vi vind i ryggen. De verdiene vi har bygget landet på, opplever jeg at flere og flere hegner om. Vi kan selvfølgelig fokusere på at Arbeiderpartiet vil fjerne kristendoms-K'n i religionsfaget. Men foran forrige valg ville alle andre parti også fjerne K-en. Dette har snudd, sier Hareide.

Grunn til å frykte islam

Etter at KrF fikk forhandlet inn kristendoms-K-en i RLEfaget i skolen, har Høyre, Sp og Frp også snudd.

- Bare lite flertall i Arbeiderpartiet går inn for den politikken de hadde fra før, mens partiets ledelse gikk opp på talerstolen og forsvarte vår linje, påpeker Hareide.

KrF-lederen konstaterer at terror og islamfrykt har gjort det lettere å samle støtte til kristne verdier i Norge

Han mener det må være lov til bekymre seg over religionsmotivert terror fra eksrem islamisme.

- Den ekstreme islamismen preger Europa mer og mer. Noen av disse kreftene kan vi ikke være naive for. Spør du PST, påpeker de at dette er den største trusselen for terror vårt land står overfor. Selv om vi så langt her i Norge kun har hatt høyreekstrem terror.

Hareide mener det er legitimt og viktig at folk snakker om en frykt for ekstrem islamisme.

- Da skiller vi bedre mellom den ekstreme islamismen, jihadismen, og det som er normale muslimer, sier KrF-lederen.