Vil legge ned stiftelse etter kontroll av Olavshallen

Saken oppdateres.

Eierskapskontrollen av Olavshallen er nå levert til kontrollkomiteen i Trondheim. Kontrollen har vist at Stiftelsen Drivhuset ikke lenger fungerer etter intensjonen.

- Man har beveget seg bort fra det som er formålet, og dette mener vi formannskapet eller bystyret må ta tak i, sier leder av kontrollkomiteen Rolf Jarle Brøske.

Formålet med stiftelsen er «å fremme midtnorsk musikk- og kulturliv gjennom utadrettet virksomhet i form av arrangementer så vel med etablerte, profesjonelle kunstnere, som med lovende talenter». Stiftelsen skal også utdele stipender til personer som er knyttet til musikkbasert kultur.

- Legg det ned

Styreleder Turid Stenseth (Ap) foreslår på bakgrunn av revisjonen å legge ned hele stiftelsen.

- Den skulle egentlig ta initiativ til egne forestillinger og arrangement, og tidligere fungerte det også slik. Nå mener man at midlene de rår over, ikke gir grunnlag for å etablere forestillinger, sier Stenseth.

Hun mener man enten må føre mer penger inn i stiftelsen, eller ta skritt for å få nedlagt det hele. Det er det siste hun vil anbefale.

- Ellers viser eierskapskontrollen at ting stort sett fungerer slik som de skal. Det er lite å peke på, sier hun.

- Dobbeltrolle

Det påpekes i rapporten også at varaordfører Hilde opoku (MDG) hadde en «uheldig dobbeltrolle». Hun satt som varaordfører og samtidig styremedlem i Olavshallen mellom oktober 2015 til mai 2016. Opoku gikk av på første mulige generalforsamling. I rapporten kommenterer ordfører Rita Ottervik dette. Hun ser det som lite ønskelig at ordfører eller varaordfører sitter i styret i et selskap. Ottervik opplyser samtidig at Opoku ikke gikk inn i ordførers rolle knyttet til oppfølging av dette selskapet i den aktuelle perioden. Opoku kommenterer saken:

- Det er bare å beklage. Ingen reagerte på det da, og jeg må sette det på kontoen for manglende rutiner i den nye rollen jeg fikk. Men jeg skal ikke avskrive meg ansvar, sier Opoku.

Hun tror det er snakk om to til tre møter før en annen MDG-politiker overtok stafettpinnen.

Les også: Saksøker Urbanskis orkester i USA