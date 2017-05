Frp vil øke maksstraff fra 21 år til 26 år

Saken oppdateres.

Øke maksstraff, flere sykehjemsplasser og kutt i barnetrygd og kontantstøtte for å hindre trygdeeksport. Nyhetene kom én etter én i Jensens landsmøtetale.

Regjeringen foreslår altså å øke maksstraffen fra 21 til 26 års fengsel for kriminelle som har begått flere lovbrudd med en strafferamme på minst 15 år. Frp-lederen varslet også endringer i reglene for oppreisning til ofre i straffesaker.

1300 nye sykehjemsplasser

- Det er helt urimelig at vi i dag har en politikk hvor gjerningsmennene i en gruppevoldtektssak må betale lavere erstatning fordi det var flere som utførte den, sa hun.

Hun lovet også at det kommer penger til 1300 nye sykehjemsplasser i revidert nasjonalbudsjett som legges frem neste uke.

- Dermed har vi skaffet 10000 nye plasser i denne perioden, sa hun.

I tillegg er hun klar på at regjeringen vil kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge.

- Det må bli slik at de tilpasses det kostnadsnivået i landet barna lever i, sa hun.

Millioner forsvinner ut av landet

Tiltaket vil være en del av den kommende stortingsmeldingen om såkalt trygdeeksport, som EØS-avtalen åpner for.

– Millioner av skattefinansierte kroner forsvinner ut av landet gjennom trygdeeksport hvert eneste år, sa Jensen og anførte at barnetrygd og kontantstøtte i dag utgjør «nær en årslønn» i land som Litauen og Polen.

– En polsk arbeider i Norge som jobber og betaler sin skatt, skal ha rett på de samme ytelsene som en norsk arbeider. Men det er helt urimelig at personer skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte hvis barna bor i et land med lavere utgifter enn i Norge, sa hun.

Retningsvalg

Hennes tale startet etter 15 minutters innledning med foklkemusikk og dansere. Da kom Jensen, kledd i hvitt for anledningen, ut for å ta mot hyllesten fra rundt 500 delegater.

- Det er nå det gjelder. Vi står foran er et retningsvalg. Denne helgen skal hver og en av dere være med å forme Norges fremtid. Det er nå det gjelder. Mer vei, bedre eldreomsorg, streng innvandring, kutt i skatter og avgifter, forsvaret skal styrkes, mer olje og styrke eldreomsorgen. Valget handler om viktige politiske veivalg i den norske hverdagen, innledet hun.

Og advarte mot en ny regjering:

– En ny venstrevridd regjering som folket kastet ut av regjeringskontorene i 2013, vil sette Norge i revers. De vil slå retrett i innvandringspolitikken, bygge mindre vei, frata eldre valgfrihet og øke skatter og avgifter.

Deretter gikk hun rett på kjernepolitikken til partiet, tema for tema, som for eksempel innvandring, eldreomsorg, kriminalitet, skatter og avgifter

Innvandring

- Høy innvandring har konsekvenser for Norge. For økonomi og samhørigheten. Antallet som kommer kan ikke være flere enn det vi klarer å integrere. Uten jobb er integrering vanskelig. For mange steder er preget av høy innvandrertetthet. Innvandrere må bli en del av den norske hverdagen, snakke norsk, delta i det norske samfunnet og gi barna sine en del av den norske hverdagen, sa hun.

Hun ba delegatene og innbyggerne om ikke unnskylde seg selv for måten vi lever våre liv på.

– Vi må ikke unnskylde oss for hvem vi er. Vi skal ikke skamme oss for rikdommen Norge har, eller hvordan vi lever våre liv. At norske familier bor i egen bolig med varmekabler i gulvet. Har bil og drar på ferie til syden er et tegn på at Norge er et godt land å bo i, sa Jensen.

Fyrte løs mot Ap

At stortingsflertallet avviste regjeringens krav om å skjerpe reglene for familieinnvandring, kan få enorme konsekvenser, ifølge Frp-leder Siv Jensen.

– Når året er omme, vil det siden 2011 ha kommet opp mot 100.000 familieinnvandrere til Norge. Vi må stramme inn. Dette kan ikke fortsette. Vi kan ikke stikke hodet i sanden.

Og fyrte løs mot Ap.

– Landet vårt har ikke råd til nye hodeløse innvandringseksperiment, fastslo Frp-lederen med henvisning til vedtaket på Aps landsmøte for to år siden om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria.

– Vi så konsekvensene av det med egne øyne, sa Jensen.

- Eiendomsskatten skal bort

Ned med skatter og avgifter er en selvfølge i en Frp-tale, så også denne.

I talen sa hun at Frp vil kjempe for «betydelige kutt i skatter og avgifter for vanlige folk».

– Jeg hører våre motstandere gjøre det til et problem at vi har senket skatter og avgifter med 21 milliarder kroner. Det er altså ikke et problem. Vi har bare så vidt begynt, sa Jensen til partifellene på Gardermoen og fikk applaus.

Og sa at eiendomsskaten må fjernes. En debatt som kommer på landsmøtet lørdag.

Oljepenger

Hun fortalte om oppslagene om at det går mot lysere økonomiske tider for Norge, og viste til et oljefond som har økt fra fem milliarder kroner til åtte milliarder.

- Det er enkel matte det, men ikke like lett for alle å forstå. La det være klart. Vi skal fortsette å bygge landet med oljekroner, for folk i dag og for kommende generasjoner, messet hun videre.

