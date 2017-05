Nei til surrogati og omskjæring

- Vi later som om det er artig, uansett

Frp-Gilde: - Et overgrep

Saken oppdateres.

Fremskrittspartiets landsmøte sa med 121 mot 103 stemmer nei til å tillate surrogati.

FpU kjempet hardt for å endre regelverket, men partileder Siv Jensen var på flertallets side. Det samme var Sylvi Listhaug, som tidligere på dagen viste til «Tore på sporet» da hun ba landsmøtet avvise forslaget.

– Det ligger rotfestet i oss at vi ønsker å vite hvor vi kommer fra, sa Listhaug med henvisning til det populære NRK-programmet.

Tidligere i år gikk Venstre inn for å tillate surrogati, men Frp fulgte altså ikke etter. Listhaug trakk fram Frps avdøde og svært avholdte helsepolitiker John I. Alvheim i sitt innlegg.

Hun slo fast at Frp må si nei til at kvinner kan «leie ut livmoren sin», som hun uttrykte det.

Prøvde seg på kompromiss

Landsmøtet gikk med klart flertall inn for å vedta et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. Landsstyret var i utgangspunktet delt i synet på saken, men redaksjonskomiteen samlet seg om et kompromissforslag som lørdag ettermiddag ble avvist av landsmøtet. Dermed fikk Sør-Trøndelag Frp sitt ønske oppfylt.

Mot stemmene til partileder Siv Jensen, Sylvi Listhaug og begge nestlederne gikk partiet inn for å tillate dobbelt statsborgerskap.

Fra før har Venstre, SV, MDG, KrF og Høyre inntatt samme holdning og det er dermed flertall på Stortinget for dette.

Det er også klart at Frp holder fast ved kommunetvang, og at de ikke vil avvikle Politidirektoratet.