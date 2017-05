Venstre bryter ordførersamarbeidet i Stjørdal – erstattes av MDG

Trøndersk MDG-topp: - Det er nok best å stå utenfor regjering

Saken oppdateres.

- De to siste årene har det bygget seg opp, og nå ble det nok for oss, sier Leif Eggen, gruppeleder i Venstre, til Adresseavisen.

Senterpartiet, Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har hatt makten i Stjørdal siden kommunevalget i 2015. De borgerlige har sittet med makta i kommunen i 18 år.

MDG inn

Nå er det imidlertid slutt på et rent borgerlig samarbeid.

Torsdag ettermiddag annonserte ordfører Ivar Vigdenes (Sp) på en pressekonferanse at Miljøpartiet de Grønne kommer inn istedenfor Venstre. Dette sikrer et knapt flertall, 21 mot 20, i kommunestyret for de nye samarbeidspartnerne.

- Vi har fått inn et eget punkt i samarbeidsavtalen om at Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøpolitikk, sier MDGs Tommy Reinås til Adresseavisen.

- Det er kanskje uvanlig at MDG samarbeider med de borgerlige, men vi opplever at både de røde og de blå er dårlige på klimapolitikk, og har alltid sagt at vi er blokkuavhengige. Nå som vi sikrer flertallet med vår ene representant, er vi i posisjon til å oppnå mye, sier Reinas videre.

Skolekompromiss

Bakgrunnen for bruddet mellom Venstre og de øvrige borgerlige partiene skal være saken om nedlegging av tre grendeskoler i Stjørdal .

Saken har vært heftig debattert i Stjørdal. Like før jul stemte kommunestyret for å legge ned skolene i Flora, Forradal og Skjelstadmarka.

Torsdag annonserte imidlertid Vigdenes et politisk kompromiss. Skolene i Forrdal og Skjelstadmarka beholdes, mens skolen i Flora legges ned.

