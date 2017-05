- 200.000 oljejobber må erstattes 

- Jeg kom over hekser i Brennebukta i Trondheim

Trøndersk MDG-topp: - Det er nok best å stå utenfor regjering

Saken oppdateres.

Hansson med grønt slips og Bastholm i grønn matchende kjole åpnet landsmøtet til Miljøpartiet de Grønne på Lillehammer fredag.

– Vi, kjære landsmøte, har politisk mot og vi har politisk vilje. Vi tør å banne i oljekatedralen og si: det må ta slutt. Vi tør å gå mot økonomiske tabuer og si at det må finnes en smartere økonomi som ikke er avhengig av å spise opp jorda, sa leder Rasmus Hansson.

Utfordrer Erna og Jonas

Han slo fast at MDG er det partiet som vil mest, tror mest og tenker størst.

– Vi sitter ikke her for å krangle om detaljer og posisjoner, sa han.

Talspersonene ber Ap og Høyre bli med på å skape 10.000 nye grønne arbeidsplasser hvert år fremover.

– Derfor utfordrer vi her og nå Erna og Jonas. Bli med å skape 10.000 nye, grønne arbeidsplasser hvert eneste år de neste 20 årene sammen med oss. Vi må starte nå, sa partiets andre talsmann og nestleder Une Aina Bastholm.

– Men er det mulig? Er ikke det fryktelig urealistisk? Er det ikke veldig uansvarlig? Vi har ikke noe valg: 200.000 oljeavhengige arbeidsplasser må erstattes, sa hun.

Bastholm listet opp potensial for titusener av nye arbeidsplasser i matproduksjon og skog, skipsfart og fiske og energieffektivisering av alle norske bygg.

Gikk i strupen på Frp

Duoen gikk så til frontalangrep på Fremskrittspartiet:

– Nå har vi hatt fire år med en regjering der statsråder brenner aviser de ikke liker, sa Hansson.

Han fikk bifall fra Bastholm.

– Derfor sier vi tydelig nei til en regjering med Frp i. Vi sier nei til å bare tenke på oss selv, nei til å ødelegge jorda for dem som kommer etter oss, sa hun.

– Hovedskillet i vår tid går ikke lenger mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått, slo Bastholm fast.

Debatter

MDGs landsmøte varer til søndag, og markerer også slutten på årets landsmøtesesong.

I løpet av helgen skal MDG debattere flere ting, som blant annet:

* Jobber: Grønne arbeidsplasser, sirkulærøkonomi, utslippsfri kyst og bioøkonomi, redusert arbeidsgiveravgift for lavtlønnede, fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, minstefradrag for selvstendig næringsdrivende, skattefordeler for skipsbygging, fjerne moms på reparasjon.

* Velferd: Kortere arbeidstid, borgerlønn eller styrking av dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, grønn vekst eller bærekraftig forbruk.

* Klima: Utfasing av olje på 15 eller 20 år, klimatoll på klimaverstingland, krav om nullutslippsbiler fra 2020 eller 2017.

* Solidaritet: Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.

