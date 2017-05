Partiet hennes vil ta imot 20 000 kvoteflyktninger i året

Saken oppdateres.

Test deg selv:

Hun har vært politisk aktiv siden hun ble med i Rød Ungdom i 2007. Nå sitter hun som gruppeleder for Rødt i bystyret i Trondheim, og i landsstyret til partiet som kjemper om en plass på Stortinget. Med bakgrunn fra Elevorganisasjonen og Mental Helse er går hun med krum hals inn i valgkampen.

- Vi nærmer oss sperregrensa med stormskritt! slår hun fast.

På Adresseavisens siste, nasjonale måling hadde de 2,3 prosent, men i Dagbladet nådde de nylig hele 3,9 prosent – og var inne med to mandater. Vorkinnslien svarer her, som de andre trønderske førstekandidatene til Stortinget, på Adresseavisens minivalgomat.

Les også: Drømmen er å kunne presse Jonas

Kan samarbeide med Ap

27-åringen foretrekker så klart Jonas Gahr Støre fremfor Erna Solberg, men hvordan Rødt eventuelt vil støtte han etter valget, er uklart:

- Det avhenger helt av valgresultatet. Slik jeg ser det, kan vi inngå i et teknisk samarbeid, slik de gjorde i Oslo. Men det er mange store saker der vi er veldig uenige med Ap. Og når Ap nå på sitt landsmøte ikke vil gå hardt ut mot velferdsprofitører, så gjør det samarbeid vanskeligere, sier hun.

De såkalte velferdsprofitørene er et begrep som brukes om private aktører som tjener penger på tjenester som for eksempel barnehage og helse.

- Private tar ut store summer fra fellesskapet. Det er feil. Innenfor helseområdet kan de med god råd dessuten kjøpe seg ut av helsekøene. Slik skal ikke det norske helsevesen fungere, sier hun.

På noen områder er Rødt mer enige med Støre og Ap, som vil øke skattene med inntil 15 milliarder:

- Skattenivået må opp! Den politikken vi har i dag, er ikke sosialt utjevnende.

Vil ikke stenge oljekrana

Rødt vil verne Lofoten, men de vil ikke stenge oljekrana helt

- Å bore i områder rundt Lofoten er helt meningsløst. Vi mener samtidig at vi skal fase ut oljenæringa over tid, og dermed sikre industrielle arbeidsplasser. Man kan ikke kutte ut det her over natta, sier Vorkinnslien.

Rødt vil se det såkalte «grønne skiftet» i en større sammenheng:

- Vi må forandre hele systemet for å legge til rette for at folk kan leve miljøvennlig, som med gratis kollektivtransport. Et annet tiltak kan være er kortere arbeidsdag, slik at det blir enklere å levere i barnehagen på en miljøvennlig møte. Det finnes ingen grønn kapitalisme: Vi trenger systemforandring.

Mildere asylpolitikk

Rødt-politikeren vil også ha en mykere linje i asylpolitikken.

- Norge må ta sin del av ansvaret. Det er provoserende å se FrP skryte av at vi har den strengeste politikken i Europa. Vi har plass og ressurser til å ta imot mange flere kvoteflyktninger enn i dag.

Minst 20 000 kvoteflyktninger er velkomne årlig, vedtok de på landsmøtet nylig.

- Det handler også om hvordan vi behandler dem når de kommer. Midlertidig opphold frem til de er 18 år for enslige mindreårige, er inhumant.

- Hva er alternativet til midlertidighet frem til 18 år i de tilfellene der Norge mener barna ikke har krav på asyl?

- Jeg mener alle under 18 år bør få bli her. Det er for eksempel vanskelig å skjønne hvordan det plutselig har blitt så trygt i Afghanistan, sier hun.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .

Frivillig linje for kommuner

Vorkinnslien mener dagens regionreform er udemokratisk.

- De fjerner makta fra folket. Det må være folkeavstemninger som avgjør. Vi stemte imot nye Trøndelag fordi vi er imot at man slår sammen uten å spørre folket først, sier hun.

På landbruksområdet er Rødt-kandidaten klar på at man må verne om de små bøndene med klar, statlig regulering.

- Det skal være mulig å drive landbruk i dag uten å måtte etablere store industrielle bruk. Vi har beveget oss mot en industrialisering der man får flere og flere veldig store foretak som gjøre det vanskeligere for de små. Smått er best for bøndene, for dyra og for jorda, sier hun.

Til slutt, hva skal egentlig til for at Ragna Vorkinnslien kommer på Stortinget i høst?

- Hehe, da må vi nok komme veldig langt over sperregrensa for å få et utjevningsmandat fra Sør-Trøndelag. Vi ser uansett frem til å få inn røde sosialister på Stortinget for å holde Jonas litt i ørene, sier hun.

Les også: Rødt fortsatt mot kontantstøtte