Marit Arnstad kan få med seg Steinkjer-ordføreren til Stortinget

Dette høytrykket sørget for lengste varmebølge på 20 år

- Jeg tror ikke det er behov for mange nye tester i skolen

Saken oppdateres.

Målingen for Nord-Trøndelag viser at Ap er, som i dag, inne med to mandater. Sp har ett og Høyre har ett. Men det er bare i underkant av 500 stemmer som kan avgjøre om Høyre mister sitt mandat til Sp. I så fall får Marit Arnstad selskap av Bjørn Arild Gram.

Gram har i ti år ledet kommunen som snart blir nye Trøndelags administrasjonshovedstad. Til Trønder-Avisa sier han:

- Dette er kjempespennende. Det er jo i realiteten dødt løp. Jeg blir veldig inspirert til å gå på resten av valgkampen, sier Gram til Trønder-Avisa .

Ta Adresseavisens minivalgomat: Hvilken trøndersk toppkandidat er du mest enig med?

- Valgthriller

Marit Arnstad sier det nå ligger an til en hard og åpen kamp om sistemandatet.

- Dette er en måling som lover en real valgthriller i Nord-Trøndelag, sier Arnstad til Adresseavisen.

Hun sier tallene er til stor inspirasjon.

- Skulle vi klare hanke inn andremandatet til Bjørn Arild Gram, vil det bety mye for Steinkjer, Nord-Trøndelag og Senterpartiet, sier hun.

Senterpartiet går faktisk tilbake i den siste målingen som Sentio har gjort for Trønder-Avisa , men siden også Høyre taper terreng, er de altså nærmere fjerdemandatet nå enn for to måneder siden.

Teigen opp

Også Frp nærmer seg Høyre, de er bare 3,1 prosentpoeng bak Høyre på den siste målingen.

Førstekandidat Espen Teigen (Frp) øyner dermed muligheten for stortingsplass.

- Det er en veldig positiv utvikling. Jeg tror det har sammenheng med at vi er klare og tydelige, sier Teigen til Trønder-Avisa .