- Jeg tror ikke du ser det. Du ser ikke de menneskene som bøyer nakken. Debattklimaet er blitt hardere

Erna Solberg møtte tirsdag kveld Jonas Gahr Støre til duell på NRK.

Tidligere på kvelden kom det minst to dårlige nyheter på rappen for Støre og Ap. Først en statsministermåling hos NRK der Solberg slår Støre med meget god margin. Så kom NRK med nok en sjokkmåling for Ap: For første gang på nesten hundre år kan Høyre bli det største partiet på Stortinget: Ap: 24,4, Høyre: 25,7.

Dermed var stemningen satt før duellen.

Angrep Solberg

Støre begynte sitt angrep på Erna Solberg med å konfrontere henne med Frp og integreringsminister Sylvi Listhaug:

Støre: - Erna Solberg er den eneste konservative lederen som har tatt et ytterste høyre-parti inn i varmen. Det har gjort noe med tonen. De sår splid og setter grupper opp mot hverandre, også i vårt land. Det er folk som snakker om gullstol og godhetstyranni og de oppfordrer læreren til å angi barn i skolen. Jeg tror ikke at Erna Solberg ser dette. Det har forandret Høyre og det har forandret Norge. Hva skjer i skolegården, på arbeidsplassen og for minoritetene som hører voksne mennesker snakke på denne måten? Fire år får være nok.

Solberg: - Det Jonas har gjort nå, er å stemple den norske befolkningen. Han sier det er blitt et kaldere samfunn. Men vi er verdens lykkeligste land. Det finnes også en undersøkelse som måler om man ville følt uro dersom datteren eller sønnen valgte å gifte seg med en innvandrer. Andelen som føler dette, har falt betydelig i løpet av denne perioden. Slutt med å stemple den norske befolkingen.

Støre: Jeg har ikke stemplet befolkningen. Du er ansvarlig for å ha sluppet dem inn i regjeringen. Hun reiser til Sverige, men vi har ikke Rinkeby i Norge.

- Tonen ikke tøffere i dag

Solberg: Hvor ofte har ikke du tatt eksempler fra Sverige, USA eller Storbritannia og latet som om det er vår politikk? Det er dere som er eksperter på å lage vrengebilder og late som det er vår politikk.

Støre: Vi er et lykkelig land, men vi er ikke immune. Og jeg har reist og sett hva som skjer i andre land der disse kreftene settes i sving. Jeg er ikke så urolig når det gjelder tonen mellom deg og meg, men jeg er urolig for det som skjer i skolegården.

Solberg: Vi har hatt mange tøffe runder om integreringsdebatten. Tonen er ikke tøffere i dag enn for 20 år siden. Frp har stått for de sakene de står for. Regjeringen setter foten ned: Det blir ikke mer internering.

- Reiste for å skremme

Støre: Jeg tror ikke du ser det: Du ser ikke de menneskene som bøyer nakken. Debattklimaet er blitt hardere. Det er også ditt ansvar, fordi du er lagleder.

Solberg: Jeg er uenig i at klimaet har blitt mer brutalt, og det er ingen ting som tyder på at vi har fått ett kaldere samfunn. Vi har satt rekord i bosetting av flyktninger. Listhaug har reist for å se på situasjonen i Sverige og ha møte med svensk kollega. Det var leit at den avtalen ble avlyst, sa Solberg.

Støre: Hun reiste ikke for å lære, hun reiste for å skremme. Det er nedrig politikk, sa Støre rett før denne duellen ble avsluttet.

