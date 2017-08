Sjekk hvor mye boligene går over og under der du bor

1. Den viktigste politiske seieren de siste fire år?

Klimaforlik og asylforlik. Vi har sittet i opposisjon. Selv om vi nok har påvirket mye er det ikke mange blanke seire, men en var tilfredsstillende. Arbeiderpartiet fikk enstemmig vedtatt et løft for norske biobanker og helseregister for mer forskning og næringsutvikling. Folkehelseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og dataene som er samlet inn over snart fire tiår er gull for medisinsk forskning og utvikling av nye metoder og diagnostikk, i tillegg kan det gi næringsutvikling.

2. Den viktigste saken neste fire år?

Arbeid til alle er alltid jobb nummer én for Arbeiderpartiet. Skal vi sikre velferden må vi skape flere jobber - også i nye næringer.

3. Ditt politiske forbilde?

Har svart Nelson Mandela tidligere på dette spørsmålet, ser ingen grunn til å endre på det. Frihet og demokrati er politikkens største oppgave.

4. Hvem frykter du mest av konkurrentene i politikken?

Frykter ingen. Faktisk helt sant. De var alle vanlige folk engang.

5. Din største politiske nedtur?

Jeg har det greit sånn, jeg husker best oppturene. Å vinne valg etter valg i Nord-Trøndelag med over 40 prosent av stemmene gjør deg ydmyk. Med så stor tillit fra innbyggerne kan man ikke dvele ved nedturene. De har vært langt færre enn oppturene.

6 Er det noe du vil forby?

Sure miner og fugleskitt på verandaen

7. Hva er det verste/beste med å være folkevalgt?

Det beste med å være folkevalgt er at du får jobbe med prosjekter og saker som gir mening som gjør en forskjell i folks liv. Det verste er kanskje at politikken aldri blir ferdig. Hver generasjon må finne nye løsninger på nye utfordringer.

Kjerkols favoritter:

Bok: Mange, favoritt umulig. Men fortsatt sitter Ferrantes fire bøker fra Napolibukta i hele kroppen. Leste de i fjor sommer.

Artist/band: Coldplay.

Serie: Akkurat nå The handmaids tale. Dystopisk serie på HBO.

Film: Pulp Fiction er den som har gjort sterkest inntrykk.

Reisemål: Italia og Stugudal deler førsteplassen.

Mat: Sjømat.

Drikke: Øl.

Trønder: Han jeg bor sammen med.