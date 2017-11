Opposisjonen krever SSB-svar fra Jensen

- Har opplysninger om at det var to gjerningsmenn

- Avgangen til SSB-sjefen er dramatisk, ekstraordinært og oppsiktsvekkende. Det trengs en veldig god begrunnelse for å avsette en etatsjef i SSB på denne måten. Denne vil vi se, sier Trond Giske (Ap).

SSB-bråket er på ingen måte avsluttet med Christine Meyers avgang. Flere av opposisjonspartiene på Stortinget varsler nå full oppvask for finansminister Siv Jensen.

- Det at en etatssjef i en uavhengig institusjon går av etter mistillit fra statsråden er helt ekstraordinært. Jeg kan knapt huske at det har skjedd noen gang. Det skal en veldig god begrunnelse for å avsette en sjef som er tilsatt av kongen i Statsråd. Jensen har ikke oppgitt noen grunn. Det er denne begrunnelsen vi vil ha på bordet, sier Giske.

Påstander om utilbørlig press

Giske mener spørsmålene ikke blir færre etter at Christine Meyer søndag fortalte VG om at Finansdepartementet under hånden foreslo å gi innvandringsforskeren Erling Holmøy særbehandling for å få løst uenighetene med finansminister Siv Jensen.

- Vi har lenge vært urolig for omorganiseringen i SSB, og har siden februar stilt spørsmål til finansministeren om dette. Men hver gang har vi fått beskjed om at hun ikke har vær bekymret. Så snur hun plutselig når en enkeltforsker blir omplassert, og det ble en sak i avisene. Dette holder ikke for å presse Meyer ut porten. Når det i tillegg blir hevdet at Finansdepartemenet forsøkte å få forskeren tilbakeplassert, blir det enda mer åpenbart at Jensen må forklare seg, sier Giske.

Arbeiderpartiet har nå satt partiets mann i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen, i arbeid med SSB-saken.

Vil ha svar

Det sammen har KrF gjort. Partileder Knut Arild Hareide varslet mandag morgen at KrF vil til bunns i SSB-kaoset.

- SSB skal være politisk uavhengig. Vi må kunne stole på at de er uavhengige av hvilken farge statsråden i Finansdepartementet har. Derfor er det viktig at vi får ryddet opp i hva slags informasjon og ordrer som er gitt Christine Meyer, sa Hareide på NRKs Politisk kvarter.

SV varslet også mandag at de vil forfølge flere spor inn i SSB-saken.

Partiets representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Torgeir Knag Fylkesnes, ber komiteen spørre finansminister Siv Jensen (Frp) om forhold som kom fram i VG mandag, blant annet om det er riktig at noen i Finansdepartementet har ringt Meyer.

– Vi må få klarhet i hvilken kontakt det har vært mellom Finansdepartementet og SSB-direktøren, og om Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk. Politisk manipulering av SSB er alvorlig og åpenbart i strid med regelverket, sier han til NTB.

Ber om stans

Samtidig vil SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, stille skriftlig spørsmål til finansministeren for å få klarhet i hvordan Jensens departement har håndtert omorganiseringen av SSB.

– For hver dag som går, forsterkes inntrykket at finansministeren har forsøkt å styre det som må være et faglig helt uavhengig miljø. Denne saken må vi til bunns i, sier Kaski.

Hun peker på at også SV har vært bekymret for omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Men til tross for dette er det først når en enkeltforsker blir flyttet at Siv Jensen tilsynelatende griper inn. Det er alvorlig, og vi vil nå følge opp departementets rolle i den pågående omorganiseringen og be om at den nå settes på vent, sier hun.

Meyer og Finansdepartementet ble søndag enige om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling. I forkant av dette hadde Jensen sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.