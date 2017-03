Legger om E6 i Melhus

Omleggingen skjer på en strekning av E6 på Jaktøyen i Melhus, skriver Trønderbladet . Dette er en midlertidig omlegging, ifølge Trønderbladet, i påvente av en mer varig bygningsperiode som skal begynne i neste uke. Da vil en ny trasee være gjeldende i litt over ett år mens det jobbes med nye E6.

Omleggingen natt til torsdag fører i første omgang til redusert hastighet på stedet, og at to felt blir innsnevret til ett på en strekning sør for Brubakken, ifølge lokalavisa .

