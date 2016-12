Disse skal lede det nye Trøndelag

Saken oppdateres.

Ole Tronstad (59) blir assisterende fylkesrådmann. Han startet som personal- og organisasjonssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune i 2003. Tronstad var også prosjektleder for trøndelagssammenslåingen frem til Odd Inge Mjøen ble ansatt.

Knut Aspås (48) blir fylkesdirektør for økonomi og digitalisering i den nye fylkeskommunen. Aspås startet i 2004 i jobben som fylkesdirektør for økonomi og interne tjenester i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Han var konstituert fylkesrådmann fra november.

Vegard Iversen (46) er Trøndelags nye direktør for utdanning. Iversen var fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 2010. Han er tidligere rektor ved Steinkjer videregående skole.

Karen Espelund (55) er den nye direktøren for kultur. Espelund startet i 2010 som fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon i Sør-Trøndelag. Fra 2013 var hun direktør for regional utvikling.

Trude M. Nøst (47) blir den nye direktøren for plan og næring. Hun var fylkesutviklingsssjef i Nord-Trøndelag fra 2015. Hun kom fra stillingen som kommunalsjef i Levanger kommune og er tidligere fylkesråd i Nord-Trøndelag.

Erlend Solem (49) blir direktør for samferdsel i et sammenslått Trøndelag. Solem er i dag fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag og har tidligere vært direktør i Transnova.

- Vi har fått en meget kompetent ledergruppe, som jeg er helt trygg på vil arbeide for gode tjenestetilbud for Trøndelag i årene framover, sier Odd Inge Mjøen i en pressemelding.



Mjøen legger til at det også er ei ledergruppe som har mange oppgaver å ta fatt på, med en fylkessammenslåing som bare er et drøyt år unna.

- Samtidig er det en rekke gode arbeidsprosesser i gang med tanke på sammenslåingen, hvor det virksomhetskritiske er satt i fokus, sier Mjøen.