Fosen Vind får lov til å etablere værstasjon på Storheia

Saken oppdateres.

Værstasjonen vil ifølge vedtaket fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) bestå av en cirka seks meter høy mast med instrumentskap, sensorer, solcellepanel, batteriskap og en separat nedbørsensor, skriver Fosna-Folket .

Brukes til skredvarsling

Fosen Vind trenger værdata til skredvarsling i området langs adkomstveien til vindmølleparken ved Storheia. Veien inn til fjellområdet ved Storheia, som ligger i både Åfjord og Bjugn kommuner, er om lag 2,1 kilometer lang.

Alle instrumentene som behøves til værstasjonen vil bli fraktet med helikopter, men endelig plassering av stasjonen er ikke bestemt foreløpig.

LES OGSÅ: Kjemper mot vindmøller

Nødvendig infrastruktur

NVE skriver i sitt svar at en værradarstasjon og andre hjelpeanlegg ikke er en del av konsesjonssøknaden. Men NVE slår likevel fast at en værstasjonen vil være nødvendig infrastruktur for bygging og drift av Storheia, der sikkerheten er ivaretatt.

Vindkraftverket på Storheia skal etter planen settes i drift i løpet av 2019.