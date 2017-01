Ladbare hybrider på sterk fremmarsj

Saken oppdateres.

Elbilsalget gikk tilbake med 6,0 prosent fra året før.

Nedgangen ville vært enda større om ikke elbiler med lengre rekkevidde hadde kommet på tampen av året og fikk ny fart på elbilsalget.

Den store vinneren blant ladbare hybrider, eller plugin hybrid, er Mitsubishi Outlander PHEV. Hver fjerde solgte plugin hybrid i 2016 i Norge var en Outlander. Det samme var tilfellet i Trondheim.

Avgiftene på ladbare hybrider gikk ytterligere ned ved årsskiftet, og salget er ventet å stige gjennom 2017. I fjor ble det registrert 20 663 slike biler her til lands, som utgjorde 13,4 prosent av alle nye personbiler. Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Økningen var på hele 159 prosent fra året før.

Selger avgiftsvinner

Ved Mitsubishi-forhandleren Bilcentrum i Trondheim gnir man seg i hendene, og venter et betydelig salg også i 2017. Avgiften på ladbar Outlander gikk ned med nye 7000 kroner fra 1. januar. Avgiftsreduksjonen er et resultatet av forliket i den såkalte bilpakken mellom Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF.

Derimot har avgiftene for flere ikke ladbare hybrider økt. Toyota RAV4 hybrid har fått økt avgiften med om lag 13 000 kroner.

Det ble i fjor registrert 17 259 nye personbiler med hybridmotor. Det er en økning på 60,6 prosent fra året før. Hybridbiler utgjorde 11,2 prosent av personbilmarkedet i fjor.

I Trondheim solgte Bilcentrum i fjor 212 ladbare Outlandere, mens det for landet totalt ble registrert 5136.

Fem mil på strøm

- Kundene ser på Mitsubishi Outlander som en miljøbil, samtidig som den er en fullverdig SUV med firehjulsdrift, sier selger Ola Østerås.

På strøm kan bilen tilbakelegge inntil vel fem mil før bensinmotoren kobler seg inn. Bilen har en 121 hk bensinmotor og to elmotorer – en foran og en bak – som begge yter 82 hk. Folk som bruker bilen til jobben og ikke har så langt å kjøre, kan kjøre elektrisk. Også til butikken kan man kjøre uten bruk av bensin.

- Denne bilen har ingen konkurrent. Den koster fra 428 600 kroner til 477 700, alt etter utstyrsnivå. Avgiften er på bare 4950 kroner, inkludert vrakpant, forteller daglig leder ved Bilcentrum Svein Arve Kjelsli.

Høy andel plugin

Den ladbare bilen utgjør om lag 80 prosent av det totale salget av Mitsubishi hos Bilcentrum. Noen er så flinke til å lade bilen at den knapt bruker bensin. Det har hendt at varsellampen, som viser at holdbarheten på bensinen er i ferd med å gå ut, har lyst. Én av tre kunder velger å privatlease den ladbare hybriden.

Fabrikken i Japan prioriterer Norge på grunn av det høye salget, og de fleste utgavene finnes på lager i Norge.

Fire av ti som i fjor kjøpte ny personbil, valgte enten elbil, plugin hybrid eller vanlig hybrid. Landets største bilimportør, Harald A. Møller, venter at elbiler og ladehybrider i år vil stå for 40 prosent av nybilsalget og at det i 2018 vil stige til 50 prosent.

Tredje beste nybilsalg

2016 bød på det tredje beste bilsalget i Norge noen gang, kun slått av 1985 og 1986. Det ble registrert 154 603 nye personbiler, mot 150 686 året før, en økning på 2,6 prosent.

Med hensyn til hybrider domineres det fullstendig av Toyota, med en markedsandel på 88 prosent. Biler med hybridmotor sto for 87 prosent av Toyotas personbilsalg i 2016, med RAV4 på topp.

Andelen dieselbiler synker jevnt og trutt, fra 40,8 prosent i 2015 til 30,8 prosent i fjor. På sitt høyeste – for noen år siden – lå dieselandelen på om lag 75 prosent. Den mest solgte dieselbilen i fjor var Volkswagen Tiguan.

Volkswagen ble også i fjor landets mest solgte bilmerke. Tyskeren tok 17,2 prosent av personbilmarkedet, fulgt av Toyota med 11,3 prosent, BMW 7,8 prosent, Mercedes-Benz 5,8 prosent, Volvo 5,7 prosent, Ford 5,4 prosent, Nissan 5,2 prosent, Skoda og Audi tok hver 5,0 prosent av markedet, mens Mitsubishi og Mazda endte opp med en markedsandel på 4,3 prosent.

VW Golf på topp

VW Golf tilbys i et vidt spekter motorutrustninger, som bensin, diesel, elektrisk og plugin hybrid og sørget for det nok en gang å bli Norges mest solgte med 13 146 biler i 2016. Tilbakegangen var riktignok på 19,8 prosent fra året før. Deretter følger Mitsubishi Outlander (5687), Toyota RAV4 (4955), VW Passat (4813), Toyota Auris (4419), Toyota Yaris (4247), Nissan Leaf (4162), BMW i3 (3953), Skoda Octavia (3795) og VW Tiguan (3233).

Til tross for en tilbakegang på 47,4 prosent fra 2015 ble VW Golf også den mest solgte elbilen i fjor med 4705 biler, fulgt av Nissan Leaf (4162) og BMW i3 med 3943 nyregistreringer.

Det er ventet flere elbiler med lengre rekkevidde i løpet av året, som vil kunne sette fart på elbilsalget.

Stadig flere velger bil med drift på alle fire hjulene. Andelen 4WD gikk opp fra 37,7 prosent i 2015 til 39,4 prosent i fjor.

De mange elbilene og ladbare hybridene gjør at CO₂-utslippet går stadig nedover.