Trailer veltet på lakseveien i Orkdal

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen klokken 19.02 fredag kveld.

Ulykken skal ha skjedd omtrent 2,5 kilometer sør for Våvatnet i Orkdal, opplyser politiet.

Operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt sier at de fikk melding om at én person blør fra hodet etter trafikkuhellet.

- Det er svært glatt på stedet, sa Tiller til Adresseavisen klokken 19.10 fredag.

Sjåføren av traileren skal være utenlandsk.

Klokken 19.18 opplyser politiet på Twitter at nødetatene er kommet til stedet, og at sjåføren tas hånd av av helsepersonell. Politiet opplyser senere at han tas med til legevakt.

Våvatnet ligger både i Snillfjord og Orkdal kommune.

Statens vegvesen varsler om redusert fremkommelighet på stedet. Ifølge politiet vil dette vare til bilen er berget.