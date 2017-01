Politiet har tre ulike teorier etter dødsfallet i Tydal

Saken oppdateres.

Mannen i 70-årene ble fredag kveld fraktet fra Tydal til St. Olavs Hospital i Trondheim for obduksjon. Han ble funnet død med det som politiet omtaler som synlige skader.

- Vi har tre ulike teorier for hva som kan ha skjedd: Det kan ha vært et uhell, det kan ha vært selvpåført eller det kan ha vært noen som har tatt livet av mannen, sier fagleder for etterforskning i Stjørdal, Annar Sparby.

Forsinket rapport

Obduksjonsrapporten skulle vært klar i løpet av formiddagen lørdag, men den er blitt forsinket.

- Fremdeles kan vi ikke utelukke noe som helst, men vi håper at obduksjonsrapporten kan gi oss en retning på hvordan vi skal jobbe videre, sier Sparby.

- Har dere tatt beslag i noen mulige våpen?

- Det har jeg ingen kommentar til.

Politiet på Stjørdal har bistand fra Trondheim i denne saken, men de mottar ikke bistand utover det.

- Vi er helt avhengige av de tekniske undersøkelsene i denne saken, slår faglederen fast.

Les også: Nabo sjokkert og trist over det som har skjedd

Vurderer undersøkelser

Det var fredag formiddag at mannen ble funnet død i sitt eget hjem. På grunn av omstendighetene rundt dødsfallet ønsket politiet en bredere etterforskning.

Fredag ville politiet ikke kommentere om noen personer har status som mistenkt, og det er ingen endring på dette punktet lørdag morgen.

- I dag skal vi vurdere våre undersøkelser fra åstedet, samt det man har samlet inn av informasjon fra vitner. Så legger vi en taktikk for hvordan vi skal se an løpet videre, sa Sparby lørdag morgen.

Fem til ti forklart seg

Fem til ti personer har forklart seg for politiet så langt.

Den avdøde er norsk, men han kommer ikke fra Tydal. Kriseteamet i kommunen er i aksjon.

Da Adresseavisen var på åstedet fredag kveld var krimteknikere fra Trondheim fremdeles i gang med undersøkeleser.