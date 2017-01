Rekordår for Rørosmeieriet

Saken oppdateres.

Det har vært gode tider for bedriften på Røros de siste årene. 2016 ble et nytt toppår med en omsetning på 128 millioner kroner, ifølge Nea radio . Økningen i omsetning utgjør 35 prosent, sammenlignet med året før. Ledelsen har store ambisjoner for den neste perioden. Rørosmeieriet skal bygges ut, i Røros, og det vil det bli brukt 50 millioner kroner på.

– Vi arbeider med å gjøre de nye lokalene mer tilgjengelig for publikum, og et mål er at vi skal bli en av de mest attraktive stedene på Røros for turistene. Det skal bli et opplevelsesmeieri, sier meieribestyrer Trond Lund til Nea radio .