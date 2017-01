Ungdommer skal forsøke å løse verdensproblemer i Trøndelag

Saken oppdateres.

- Jeg håper at vi bidrar til et mer stabilt og tryggere Europa, sier Lars Kristian Selbekk.

Sammen med Marit Huseby og Frida Konstad er han prosjektleder for det Europeiske ungdomsparlamentets internasjonale sesjon. Konferansen, som arrangeres i Røros og Trondheim 21.-29. april, samler ungdommer fra hele Europa. Målet er blant annet å motivere ungdommer til å engasjere seg politisk.

- Det har en verdi i seg selv å samle så mange ungdommer fra ulike land, slik at de kan møtes og diskutere. De skal sette seg inn i problemstillinger og debattere dem, sier Konstad.

- Viktig at ikke alt skjer i Oslo

Det er tjue år siden sist Norge var vertskap for en slik internasjonal samling. Trondheim har vært vertskap for nasjonale samlinger i organisasjonen i 2005 og i 2011.

- For oss er det viktig at ikke alt skal skje i Oslo. Trondheim og Røros er hjemstedene våre, og det gir både by- og distriktsperspektiv. Det passer også godt med temaet for konferansen. Samtidig vet vi at det for mange vil være spesielt å oppleve Røros, sier Konstad.

Måtte kutte kraftig

Arrangørene, som jobber på frivillig og ulønnet basis, legger ikke skjul på at det har vært krevende å skaffe midler for å finansiere årets arrangement. Derfor jakter de fortsatt sponsorere og samarbeidspartnere.

- Budsjettet var egentlig på 3,2 millioner. Vi har kuttet det til 2,2 millioner kroner og kuttet arrangementet med en dag, men vi jobber fortsatt for å komme i mål med finansieringen, forteller Lars Kristian Selbekk.

Tunge tema

220 delegater, 60 ungdomsledere og 40 lærere deltar på konferansen. Dit kommer også en av Europaparlamentets visepresidenter, mens kronprins Haakon, som nylig sa ja til å bli konferansens høye beskytter, har trolig ikke mulighet til å delta, dessverre.

Blant temaene som står på programmet er vidt spredte problemstillinger som for eksempel urbefolkningens situasjon i ulike land, akvakultur, transseksuelles rettigheter, flyktningkrisen i Europa og politikerforakt.

Ingen broilerkonferanse

Prosjektlederne avviser at det kun er en konferanse for ungdomspolitikere. Men viser til at en svært høy andel av dem som har deltatt på en av ungdomsparlamentets sesjoner senere velger å engasjere seg politisk.

- Her står dialog og kompromiss i sentrum. Vi ser faktisk at enkelte som kommer, med bakgrunn fra de tradisjonelle politiske partiene, har større problemer med dette enn andre deltakere, sier Konstad.

- Jeg tror dette blir viktigere og viktigere. Folk er skeptiske til politikere og til å samarbeide internasjonalt, sier hun.