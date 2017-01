To menn og en kvinne fengslet etter melding om kniv- og økseangrep

Saken oppdateres.

En kvinne i førtiårene ble funnet med kuttskader i hodet ute på Ler. En politipatrulje kom over kvinnen klokken 02.30. Omtrent samtidig ringte en melder politiets operasjonssentral om at en mann hadde fortalt at dama hans var skadet. Politiet fant mannen i nærheten av kvinnen.

Nå sitter de to varetektsfengslet sammen med han som skal ha utført skadene. De to fornærmede, en kvinne i førtiårene og en mann i slutten av trettiårene, er siktet for trusler og kroppskrenkelse.

Siktet for grov kroppskrenkelse

En mann i trettiårene er siktet for grov kroppskrenkelse mot de to andre, opplyser politiets krimvaktleder Wenche Johnsen. Skadene skal ha skjedd i forbindelse med at det oppsto håndgemeng hjemme hos mannen som er siktet for skadene mot de to andre. Han ble pågrepet hjemme hos seg selv etter en væpnet aksjon.

- De er alle tre kjenninger av politiet, sier Johnsen.

Ikke alvorlig skadet

Etter at mannen og kvinnen ble funnet av politipatruljen ute, ble de kjørt til sykehus der de fiikk behandling. Hun har kuttskader i hodet, men er ikke alvorlig skadet, ifølge politiet. Han har overfladiske skader.

Krimvaktleder Wenche Johnsen vil ikke kommentere om det var brukt øks eller kniv eller andre våpen, men hun bekrefter at kvinnen hadde kuttskader.

Ransaket boligen

Det er uvisst om det var flere til stede på adressen. Politiet vil forsøke å avhøre de fornærmede lørdag formiddag.

- De ble dimittert fra legevakta tidligere i natt. Avhørene vil avgjøre hva han anmeldes eller siktes for, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen.

Boligen ble ransaket tidlig lørdag morgen. Det er uvisst om det er beslaglagt noen våpen.

Politiet er fremdeles på stedet for å sikre spor.